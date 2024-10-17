Пенсіонери мають пройти ідентифікацію: хто має зробити це до кінця осені

Деякі категорії пенсіонерів зобов'язані проходити процедуру фізичної ідентифікації в Пенсійному фонді кожні 6 місяців. Якщо пенсіонер пропустив ідентифікацію, він може пройти її пізніше та отримати назад свої пенсійні виплати.

Хто має пройти ідентифікацію

Ідентифікація стосується пенсіонерів, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року. Ті, хто не завершив процедуру до 31 березня 2024 року, тимчасово втратили виплати.

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Однак, ці виплати будуть повернені після успішного проходження ідентифікації.

Зауважте! Також уряд повідомив, що пенсіонери, які проживають за кордоном, зможуть пройти ідентифікацію у вересні, щоб продовжити отримувати пенсії до кінця року.

Процедуру ідентифікації пенсіонери можуть пройти кількома способами:

Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ). Через особистий кабінет на офіційному сайті ПФУ. За допомогою відеоконференції з представником ПФУ. У закордонній дипломатичній установі України для тих, хто проживає за кордоном.

Ці варіанти дають можливість пенсіонерам зручно обрати спосіб ідентифікації, відповідно до їхнього місця перебування.