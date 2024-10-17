Кто должен пройти идентификацию

Идентификация касается пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Те, кто не завершил процедуру до 31 марта 2024 года, временно потеряли выплаты.

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Однако, эти выплаты будут возвращены после успешного прохождения идентификации.

Обратите внимание! Также правительство сообщило, что пенсионеры, проживающие за рубежом, смогут пройти идентификацию в сентябре, чтобы продолжить получать пенсии до конца года.

Процедуру идентификации пенсионеры могут пройти несколькими способами:

Лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Через личный кабинет на официальном сайте ПФУ. С помощью видеоконференции с представителем ПФУ. В заграничном дипломатическом учреждении Украины для тех, кто проживает за границей.

Эти варианты дают возможность пенсионерам удобно выбрать способ идентификации, в соответствии с их местом пребывания.