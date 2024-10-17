Кто сможет уйти на пенсию в 2024 году

Позднее всего украинцы могут выйти на пенсию в 65 лет. Для этого таким лицам нужно приобрести не менее 15 лет в стаже, сообщает ПФУ.

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Чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 и 63 года, нормы стажа больше. До 2028 года эти показатели ежегодно будут расти.

Для выхода на пенсию в 60 лет в этом году достаточно иметь 31 год страхового стажа. В дальнейшем этот минимум будет меняться так:

в 2025 году необходимо будет иметь не менее 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 лет;

в 2028 году – 35 лет.

В 2024 году минимальное количество стажа для выхода на заслуженный отдых в 63 года составляет 21 год. В последующие годы этот показатель станет таким: