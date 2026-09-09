Імпорт бензину з Європи зріс: хто тримає ринок пального в Україні та чи загрожує дефіцит

Вітчизняний ринок пального продовжує адаптуватися до нових реалій, змінюючи географію своїх закупівель. Ситуація з поставками безпосередньо впливає на стабільність роботи АЗС та вартість кожного літра для водіїв.

Що відбувається з поставками бензину в Україну

Вітчизняний ринок пального продовжує адаптуватися до нових реалій, змінюючи географію своїх закупівель, про що свідчать дані дослідження Консалтингової групи "А-95". Ситуація з поставками безпосередньо впливає на стабільність роботи АЗС та вартість кожного літра для водіїв.

За перші вісім місяців 2026 року наша держава закупила за кордоном 1,12 мільйона тонн автомобільного бензину, що на 16% перевищує показники минулого року. Проте наприкінці літа темпи дещо сповільнилися: у серпні завезли 152 тисячі тонн, що на 7% менше за торішній обсяг.

Левову частку ринку впевнено тримають Литва та Польща, які сумарно забезпечують 60% усього імпорту (проти 55% роком раніше). Абсолютним лідером постачань залишається європейська група ORLEN, чиї нафтопереробні заводи у серпні відвантажили українцям 78,8 тисячі тонн бензину, охопивши 52% усіх місячних поставок.

Водночас імпорт із Німеччини просів на 13%, впавши до 18,2 тисячі тонн. Цікаво, що понад 61% цього німецького обсягу (11,2 тисячі тонн) законтрактувала для своїх клієнтів мережа АЗС UPG.

Чому серпневий імпорт пішов на спад та чи варто хвилюватися водіям

Зниження обсягів закупівель наприкінці літа не є ознакою наближення дефіциту чи кризи на заправках. Експерти зазначають, що трейдери завчасно сформували високі перехідні запаси пального. Тобто резервів на нафтобазах цілком достатньо, щоб утримувати стабільні ціни та задовольняти попит автомобілістів восени без різких стрибків вартості пального.

Український ринок нафтопродуктів кардинально змінився після початку повномасштабної війни та цілеспрямованих ударів ворога по нашій інфраструктурі. Втративши значну частину власних нафтопереробних потужностей, Україна була змушена повністю переорієнтуватися на імпорт з країн ЄС. Сьогодні життєво важливі обсяги бензину та дизеля безперебійно надходять виключно через західний та південний кордони, гарантуючи енергетичну безпеку держави та стабільність для кожного водія.

Раніше ми писали, що глобальні поставки дизельного пального залишатимуться обмеженими надалі. На це вплинула низка чинників. Зокрема, нестача резервних потужностей з переробки нафти.