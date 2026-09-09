Что происходит с поставками бензина в Украину

Отечественный рынок топлива продолжает адаптироваться к новым реалиям, меняя географию своих закупок, что свидетельствует о данных исследования Консалтинговой группы "А-95". Ситуация с поставками напрямую влияет на стабильность работы АЗС и стоимость каждого литра для водителей.

За первые восемь месяцев 2026 года наша страна закупила за рубежом 1,12 миллиона тонн автомобильного бензина, что на 16% превышает показатели прошлого года. Однако в конце лета темпы несколько замедлились: в августе было завезено 152 тысячи тонн, что на 7% меньше прошлогоднего объема.

Львиную долю рынка уверенно удерживают Литва и Польша, которые в совокупности обеспечивают 60% всего импорта (однако 55% годом ранее). Абсолютным лидером поставок остается европейская группа ORLEN, чьи нефтеперерабатывающие заводы в августе отгрузили украинцам 78,8 тысячи тонн бензина, что составило 52% всех месячных поставок.

В то же время импорт из Германии сократился на 13%, упав до 18,2 тысячи тонн. Интересно, что более 61% этого немецкого объема (11,2 тысячи тонн) законтрактовала для своих клиентов сеть АЗС UPG.

Почему августовский импорт пошел на спад и стоит ли водителям беспокоиться

Снижение объемов закупок в конце лета не является признаком приближающегося дефицита или кризиса на заправках. Эксперты отмечают, что трейдеры заранее сформировали высокие переходные запасы топлива. То есть резервов на нефтебазах вполне достаточно, чтобы поддерживать стабильные цены и удовлетворять спрос автомобилистов осенью без резких скачков стоимости топлива.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Украинский рынок нефтепродуктов кардинально изменился после начала полномасштабной войны и целенаправленных ударов врага по нашей инфраструктуре. Потеряв значительную часть собственных нефтеперерабатывающих мощностей, Украина была вынуждена полностью переориентироваться на импорт из стран ЕС. Сегодня жизненно важные объемы бензина и дизельного топлива бесперебойно поступают исключительно через западную и южную границы, гарантируя энергетическую безопасность государства и стабильность для каждого водителя.

Ранее мы писали, что глобальные поставки дизельного топлива будут оставаться ограниченными и в дальнейшем. На это повлиял ряд факторов. В частности, нехватка резервных мощностей по переработке нефти.