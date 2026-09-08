Что сейчас происходит с дизельным топливом

Также повлияли запрет России на экспорт и приближение пикового зимнего спроса, о чем заявили во вторник руководители ведущих компаний отрасли, как пишет Reuters.

Войны в Украине и Иране повлияли на работу нефтеперерабатывающих заводов в России и на Ближнем Востоке. Это привело к рекордному росту маржи на дизельное топливо в Европе и США, одновременно сократив поставки сырой нефти в Азию.

На самом деле наблюдается дефицит нефтепродуктов, поскольку мы недополучаем 2 миллиона баррелей в сутки из России и почти 2 миллиона баррелей в сутки с Ближнего Востока,

– заявил во вторник на конференции APPEC генеральный директор Vitol Рассел Гарди.

По его словам, ситуация с поставками сырой нефти лучше, чем с нефтепродуктами, поскольку Ближний Восток экспортирует около 9 миллионов баррелей сырой нефти в сутки и 1 миллион баррелей нефтепродуктов.

Марк Сенн, старший вице-президент по глобальной торговле Phillips 66, заявил, что большинство американских нефтеперерабатывающих заводов уже работают на полную мощность.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Если учитывать приближение зимнего сезона, когда запасы дизельного топлива являются существенно недостаточными, формируется ситуация, в которой высокие цены на этих рынках могут сохраняться,

– добавил он.

В конце прошлой недели цены на дизельное топливо в США подскочили до рекордного уровня, тогда как спред между ценой нефтепродукта и сырой нефти – показатель рентабельности нефтепереработки – в среду вырос до рекордных 108,02 доллара за баррель в течение дня.

Напомним, что цены на дизельное топливо действительно побили рекорд в США. Средняя розничная цена дизельного топлива в четверг, 3 сентября, достигла 5,85 доллара за галлон. И это впервые с 2022 года была зафиксирована такая стоимость.

В частности, запрещать экспорт дизельного топлива в США не планируют. Но и такой вариант также рассматривают.

А цены на бензин выросли уже даже в самом Иране. Дело в том, что потребление увеличивается, а предложение не успевает за спросом.