Как Россия потеряла рынок дизельного топлива

На прошлой неделе стоимость дизельного топлива в США уже достигла 5,89 доллара за галлон. Такое стремительное подорожание министр энергетики США Крис Райт напрямую связал с ударами по нефтепереработке России, пишет CBS.

По словам американского чиновника, ситуация с дизельным топливом в мире усложнилась, поскольку Москва полностью утратила свои позиции на рынке.

Ранее Россия была одним из крупных экспортеров дизельного топлива в мире. Однако российские НПЗ понесли значительные убытки, и страна-агрессор вынуждена искать топливо для собственных нужд вместо того, чтобы зарабатывать на экспорте.

Сегодня Россия вообще не экспортирует дизельное топливо и, более того, стала большим импортером бензина,

– подчеркнул Райт.

Что планируют делать власти США

Министр добавил, что дефицит предложения дизельного топлива на мировом уровне оказывает на цены более сильное давление, чем стоимость самой сырой нефти.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Это уже сказалось на международной торговле. На фоне российских ограничений американские производители в августе увеличили экспорт дизельного топлива до рекордных 54,2 миллиона баррелей – на 16,3% больше, чем в июле.

Несмотря на рекордные цены, в Вашингтоне пока не спешат запрещать экспорт американского дизельного топлива, хотя и не исключают такую возможность.

Мы рассматриваем все варианты, которые могут способствовать снижению цен в интересах американских потребителей. Но сейчас мы делаем ставку на максимальное наращивание производства и увеличение энергоснабжения,

– отметил Райт.

По его словам, если на рынке возникает дефицит, решать его нужно в первую очередь за счет увеличения предложения.

Напомним, запасы дистиллятов в США упали до исторического минимума для этого времени года, особенно на Восточном побережье. Аналитики предупреждали, что приближение отопительного сезона и периода сбора урожая только усилит спрос на дизельное топливо.