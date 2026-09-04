Как взлетели цены на дизельное топливо

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя розничная цена дизельного топлива в США в четверг достигла 5,85 доллара за галлон, пишет Bloomberg.

Впервые стоимость дизельного топлива превысила предыдущий рекорд, установленный в июне 2022 года.

Почему подорожал дизель

Одним из главных факторов роста цен остается ситуация на Ближнем Востоке. Война между США и Ираном нарушила движение танкеров через Ормузский пролив, который ранее был одним из главных путей мировой торговли нефтью и нефтепродуктами.

Через этот водный путь сейчас не проходит ни одного судна с нефтепродуктами,

– подчеркнул глава TotalEnergies Патрик Пуянне.

Вместе с тем Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива до сентября после атак украинских дронов на ее НПЗ.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Оба эти фактора оказывают давление на мировой рынок топлива.

Что с запасами дизельного топлива в США

Дефицит усугубляется и внутри США. Запасы дистиллятов, к которым относится дизельное топливо, находятся на самом низком уровне за всю историю для этого времени года.

Особенно сложная ситуация на Восточном побережье.

При этом импорт остается ниже среднего показателя для конца лета, а экспорт остается на высоком уровне.

Почему ситуация обостряется

Нынешняя ситуация в США особенно опасна для топливного рынка тем, что дизельное топливо достигло рекордной цены как раз перед пиком спроса.

В Северном полушарии приближаются отопительный сезон и период сбора урожая, когда дизельное топливо активно используется в сельском хозяйстве и транспорте.

В Южном полушарии, в свою очередь, начинается посевная.

При этом высокие цены на дизельное топливо могут сказаться не только на водителях. Топливо используется для работы грузового транспорта, сельхозтехники, строительной техники, отопления и производства электроэнергии. Поэтому его подорожание способно дополнительно разгонять инфляцию.

Напомним, в недавнем отчете аналитики международного банка Goldman Sachs Group Inc. предупредили о стремительном углублении дефицита дизельного топлива в мире. Они считают, что именно дизельное топливо станет эпицентром ценового скачка на рынке нефтепродуктов.