Як злетіли ціни на дизель

За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), середня роздрібна ціна дизеля у США в четвер сягнула 5,85 долара за галон, пише Bloomberg.

Вперше вартість дизельного пального перевищила попередній рекорд, встановлений у червні 2022 року.

Чому здорожчав дизель

Одним із головних факторів зростання цін залишається ситуація на Близькому Сході. Війна між США та Іраном порушила рух танкерів через Ормузьку протоку, яка раніше була одним із головних шляхів світової торгівлі нафтою та нафтопродуктами.

Через цей водний шлях зараз не проходить жодного судна з нафтопродуктами,

– наголосив очільник TotalEnergies Патрік Пуянне.

Разом з тим Росія продовжила заборону на експорт дизеля до вересня після атак українських дронів по її НПЗ.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Обидва ці фактори тиснуть на світовий ринок пального.

Що з запасами дизеля у США

Дефіцит посилюється і всередині США. Запаси дистилятів, до яких належить дизель, перебувають на найнижчому рівні за всю історію для цієї пори року.

Особливо складна ситуація на Східному узбережжі.

При цьому імпорт залишається нижчим за середній для кінця літа, а експорт тримається високим.

Чому ситуація загострюється

Нинішня ситуація у США особливо небезпечна для паливного ринку тим, що рекордної ціни дизель досяг саме перед піком попиту.

У Північній півкулі наближаються опалювальний сезон і період збору врожаю, коли дизель активно використовують у сільському господарстві та транспорті.

У Південній півкулі, своєю чергою, стартує посівна.

При цьому високі ціни на дизель можуть позначитися не лише на водіях. Пальне використовується для роботи вантажного транспорту, сільгосптехніки, будівельної техніки, опалення та виробництва електроенергії. Тому його подорожчання здатне додатково розігнати інфляцію.

Нагадаємо, у нещодавньому звіті аналітики міжнародного банку Goldman Sachs Group Inc. попередили про стрімке поглиблення дефіциту дизелю у світі. Вони вважають, що саме дизель стане епіцентром цінового стрибка на ринку нафтопродуктів.