Що відбувається на світовому ринку

У своєму свіжому звіті банк більш ніж удвічі підвищив прогнози щодо прибутковості виробництва дизельного пального, пише Bloomberg.

Головною причиною, за даними Goldman Sachs, стали успішні атаки на російські нафтопереробні заводи та загострення на Близькому Сході.

Нові удари по нафтопереробних заводах на Близькому Сході та в Росії ще більше обмежили й без того напружені світові потужності з переробки нафти, піднявши маржу нафтопродуктів до нових максимумів. Дизель залишається епіцентром цього зростання,

– зазначили аналітики Юлія Жесткова Грігсбі та Даан Стрьойвен.

Для пересічного споживача та бізнесу це означає, що дизель стане епіцентром цінового стрибка.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За прогнозами, прибуток від виробництва одного бареля дизеля злетить:

у США – до 63 доларів проти очікуваних 27;

у Євросоюзі – до 49 доларів замість 19.

Про які загрози говорять у нафтовій галузі

Слід зауважити, що Goldman Sachs ще в березні попереджав, що війна між Іраном і США матиме значно сильніший вплив саме на ринок пального, ніж на ринок сирої нафти.

Зараз нові оцінки аналітиків підтверджують ці побоювання. За підрахунками, експорт сирої нафти з країн Перської затоки, ймовірно, вже відновився до 70 – 80% довоєнного рівня. Однак поставки нафтопродуктів становлять лише близько 40% від рівня до війни.

Генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне ще песимістичніший. Він зазначив, що деякі партії сирої нафти все ще проходять через Ормузьку протоку, а от жодні нафтопродукти звідти не виходять.

Тоді як гендиректор Shell Ваель Саван прямо назвав ситуацію "потрійною загрозою". За його словами на ринок тиснуть:

атаки на російські НПЗ;

небезпека для судноплавства в Червоному морі;

та нестабільність у Перській затоці.

Ситуацію додатково погіршує те, що Росія, намагаючись врятувати власний внутрішній ринок від колапсу, продовжила заборону на експорт дизеля до кінця вересня.

На тлі наближення зими і зростання попиту на опалювальне пальне у Північній півкулі, все це створює умови для подальшого стрибка цін на АЗС по всьому світу.

Нагадаємо, особливо вразливою до перебоїв постачання дизелю з Близького Сходу залишається Європа. Вона роками недостатньо інвестувала у нафтопереробку, через що потужності її НПЗ значно скоротилися. Водночас запаси нафтопродуктів у світі швидко скорочуються.