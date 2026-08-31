Что происходит на мировом рынке

В своем свежем отчете банк более чем вдвое повысил прогнозы по прибыльности производства дизельного топлива, пишет Bloomberg.

Главной причиной, по данным Goldman Sachs, стали успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Новые удары по нефтеперерабатывающим заводам на Ближнем Востоке и в России еще больше ограничили и без того напряженные мировые мощности по переработке нефти, подняв маржу нефтепродуктов до новых максимумов. Дизельное топливо остается эпицентром этого роста,

– отметили аналитики Юлия Жесткова Григсби и Даан Стрейвен.

Для рядового потребителя и бизнеса это означает, что дизельное топливо станет эпицентром ценового скачка.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По прогнозам, прибыль от производства одного барреля дизельного топлива взлетит:

в США – до 63 долларов против ожидаемых 27;

в Евросоюзе – до 49 долларов вместо 19.

О каких угрозах говорят в нефтяной отрасли

Следует отметить, что Goldman Sachs еще в марте предупреждал, что война между Ираном и США окажет гораздо более сильное влияние именно на рынок топлива, чем на рынок сырой нефти.

Сейчас новые оценки аналитиков подтверждают эти опасения. По подсчетам, экспорт сырой нефти из стран Персидского залива, вероятно, уже восстановился до 70–80% довоенного уровня. Однако поставки нефтепродуктов составляют лишь около 40% от довоенного уровня.

Генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне настроен еще более пессимистично. Он отметил, что некоторые партии сырой нефти по-прежнему проходят через Ормузский пролив, а вот ни один нефтепродукт оттуда не выходит.

В то время как генеральный директор Shell Ваэль Саван прямо назвал ситуацию "тройной угрозой". По его словам, на рынок давят:

атаки на российские НПЗ;

опасность для судоходства в Красном море;

и нестабильность в Персидском заливе.

Ситуацию дополнительно усугубляет то, что Россия, пытаясь спасти собственный внутренний рынок от коллапса, продлила запрет на экспорт дизельного топлива до конца сентября.

На фоне приближения зимы и роста спроса на топочное топливо в Северном полушарии все это создает условия для дальнейшего скачка цен на АЗС по всему миру.

Напомним, что особенно уязвимой к перебоям с поставками дизельного топлива из Ближнего Востока остается Европа. Она годами недостаточно инвестировала в нефтепереработку, поэтому мощности ее НПЗ значительно сократились. В то же время запасы нефтепродуктов в мире быстро сокращаются.