Цены на топливо в мире

Разница между ценами на готовые нефтепродукты и сырую нефть за последние недели резко увеличилась, пишет Financial Times.

По данным международной аналитической компании Argus, сейчас дизельное топливо стоит примерно на 70 долларов за баррель дороже сырой нефти.

Это близко к рекордным 90 долларам на прошлой неделе и в несколько раз превышает обычный уровень. В обычных условиях эта разница составляет всего около 20 долларов.

Причины роста цен

На рынок топлива одновременно давят несколько факторов, но главным остается глобальный дефицит нефтеперерабатывающих мощностей:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

перебои с судоходством через Ормузский пролив ограничили работу части нефтеперерабатывающих предприятий в странах Персидского залива;

Удары украинских дронов по российским НПЗ также вывели из строя часть мировых мощностей по переработке.

В то же время Китай ограничил экспорт своих нефтепродуктов.

Компании пытаются компенсировать дефицит, меняя структуру производства и увеличивая выпуск наиболее прибыльного вида топлива. Однако это лишь временное решение, поскольку общее количество доступных мощностей остается ограниченным.

Мы имеем дело с кризисами, которые поочередно охватывают различные сегменты рынка нефтепродуктов, а нефтепереработчики могут решать только одну проблему за раз. Хотя кажется, что мы прошли лето без серьезных перебоев, я бы не сказал, что опасность уже миновала,

– отметил аналитик S&P Global Дэниел Эванс.

Уязвимость Европы

В особенно сложном положении находится европейский рынок. Европа на протяжении многих лет недостаточно инвестировала в нефтепереработку, в результате чего резко сократила собственные мощности.

В настоящее время регион вынужден импортировать значительную часть необходимого бензина и дизельного топлива.

В то же время мировые запасы нефтепродуктов быстро сокращаются. Это вызывает у аналитиков опасения, что быстрого подешевения топлива не произойдет даже после возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Напомним, цены на топливо в Европе в июле выросли под влиянием эскалации войны на Ближнем Востоке. По состоянию на 3 августа самый дорогой бензин А-95 был в Дании – 2,46 евро за литр, а дизельное топливо – в Нидерландах – 2,41 евро за литр.