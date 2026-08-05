Что происходит с ценами на дизельное топливо в Европе

Как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по рынку топлива Сергей Куюн, июльское повышение цен на топливо было чрезвычайно стремительным для части стран Европы в связи с прекращением действия льгот.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 Думаю, что там рост вообще был шоковым, поскольку 1 июля, то есть как раз перед тем, как начали расти цены, в большинстве европейских стран истекло действие льготных акцизов. Они получили и старые акцизы, и новое повышение цен.

Однако в августе напряжение на рынке постепенно начало спадать. По сравнению с прошлой неделей котировки на дизельное топливо в Европе обвалились.

По данным, приведенным экспертом, на пике 29 июля дизельное топливо стоило 1 309 долларов за тонну, а уже 4 августа цена снизилась до 1 206 долларов за тонну. По состоянию на середину дня 5 августа котировки упали до отметки 1 100.

Поскольку Украина вынуждена импортировать топливо из-за разрушения собственной нефтеперерабатывающей инфраструктуры, цены на этот ресурс зависят от европейских.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По словам Сергея Куюна, подорожание на украинских заправках происходит синхронно с аналогичными процессами на мировом рынке.

Сколько стоит топливо в ЕС

По данным еженедельного бюллетеня Европейской комиссии по состоянию на 3 августа, самый дорогой бензин А-95 продается на заправках в Дании: 2,46 евро за литр с учетом налогов. Далее следуют Нидерланды – 2,37 евро, Финляндия – 2,20 евро и Германия – 2,18 евро.

Дешевле всего бензин обходится водителям на Мальте – 1,34 евро за литр. Не намного выше цены в Швеции – 1,45 евро, Болгарии – 1,53 евро, на Кипре – 1,56 евро.

В Польше литр А-95 продается по 1,75 евро, в Чехии – по 1,74 евро, в Словакии – по 1,76 евро, в Румынии – по 1,80 евро.

В Украине, по данным Консалтинговой группы А-95, бензин А-95 в среднем стоит 81,27 гривны за литр (1,58 евро по официальному курсу НБУ).

По стоимости дизельного топлива в Евросоюзе лидируют Нидерланды с ценой 2,41 евро за литр. Высокие цены также наблюдаются в Дании – 2,26 евро, Финляндии – 2,34 евро, Франции – 2,22 евро и Германии – 2,21 евро.

Самая низкая цена на дизельное топливо наблюдается на Мальте – 1,21 евро. Несколько выше стоимость топлива на Кипре – 1,70 евро, а также в Болгарии – 1,74 евро.

В Украине средняя цена на дизельное топливо составляет 92,84 гривны за литр (1,80 евро).

Самый дорогой автогаз для водителей в Германии (1,08 евро за литр) и Испании (1,06 евро).

Самый дешевый автогаз на заправках предлагают в Болгарии (0,64 евро). Относительно доступные цены также в Польше (0,71 евро), Люксембурге (0,74 евро) и Хорватии (0,77 евро).

В Украине автогаз в среднем стоит 43,68 гривны за литр (0,85 евро).

Напомним, что в Украине замедлился рост цен на топливо. На внутреннем рынке ситуация начала стабилизироваться, поскольку утих спрос со стороны аграриев и промышленных потребителей, которые перестали массово скупать топливо оптом и на заправках.

Однако пока речь не идет о перспективе стремительного подорожания, поскольку на рынок продолжают оказывать давление сложности с логистикой и спрос в высокий сезон.