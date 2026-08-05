Какова ситуация на рынке топлива в Украине

На внутреннем рынке ситуация начала стабилизироваться, поскольку спрос утих, а оптовые цены на топливо начали снижаться. Котировки на дизельное топливо снижаются буквально каждый день, реагируя на новости о возможных переговорах по поводу войны в Иране. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

По словам эксперта, прошлая неделя на рынке топлива была очень нестабильной из-за высокого спроса, роста оптовых цен на дизельное топливо почти до 100 гривен, а также фактического отсутствия свободных объемов топлива.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 Основная же напряженность возникла из-за того, что аграрии и другие промышленные потребители начали скупать топливо оптом и даже на заправочных станциях в свои грузовики. Но теперь они видят, что цена в мире падает, и уже не спешат продолжать закупки, поскольку понимают, что цена будет снижаться. И она действительно пошла вниз.

По приведенным экспертом данным, 4 августа средняя оптовая цена на дизельное топливо составляла 97 гривен за литр, тогда как розничная – 92,85 гривны. Средняя оптовая цена на бензин А-95 составляла 79 гривен за литр, а розничная – 81,25 гривны за литр.

Сергей Куюн предполагает, что 5 августа можно ожидать снижения оптовой цены на дизельное топливо до 95–96 гривен за литр.

Данные Консалтинговой группы А-95 свидетельствуют, что средние цены на дизтопливо на АЗС Украины по состоянию на 13:34 5 августа остались неизменными по сравнению с предыдущим днем. Бензин А-95 подорожал в среднем на 2 копейки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что будет с ценами на топливо в августе

Эксперт Сергей Куюн говорит, что пока цены держатся на высоком уровне и до середины августа возможны колебания. Поводом для определенного оптимизма является то, что удалось "погасить" спрос, а пик напряжения миновал.

Думаю, что в ближайшие 10 дней ситуация еще будет нестабильной, поскольку у нас сейчас не хватает ресурсов. Цена упала, но от этого ресурсов больше не становится, потому что с этим проблема. Россияне фактически перекрыли нам юг обстрелами. По Румынии есть ограничения: там тоже дефицит топлива, а это один из двух ключевых рынков, откуда мы закупаем. Что касается Польши, это наш крупнейший поставщик, нам сократили объемы на 20–30% в августе из-за аварий и других причин,

– отмечает эксперт.

По словам Сергея Куюна, в середине августа в Украину должны поступить большие партии топлива.

Еще одним фактором, оказывающим давление на рынок, является затрудненная логистика. В частности, польская железная дорога ограничила движение из-за жары, поэтому грузовые поезда на некоторых участках могут курсировать только ночью.

По наблюдениям эксперта, в напряженный период в июле трейдеры заключали контракты на поставку ресурсов по высоким ценам, поэтому после 15 августа можно ожидать поступления значительных объемов топлива. Вероятно, следствием этого станет ситуация, аналогичная весенней, когда придется продавать их в течение нескольких месяцев.

Ключевым риском для мирового рынка в настоящее время являются переговоры на Ближнем Востоке. Если Ормузский пролив не откроют, дефицит топлива в мире усугубится.

Однако, по мнению Сергея Куюна, мир не может долго жить с такими высокими ценами на топливо, поэтому существует высокая вероятность, что они снизятся. Возможно, даже до уровня ниже того, что был до начала войны в Иране.

Напряжение на рынке горючего постепенно падает, а оптовые цены уже снижаются. Но на украинских заправках быстрого подешевения в ближайшее время ждать не стоит.

Напомним, Россия усилила атаки на украинские АЗС, что создает дополнительное давление на бизнес и население. По подсчетам аналитиков The New York Times, с начала апреля зафиксировано не менее 246 ударов по автозаправочным станциям. Из них 194 пришлись на период с начала июня по конец июля.