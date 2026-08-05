Яке становище на ринку пального в Україні

На внутрішньому ринку ситуація почала заспокоюватися, оскільки вгамувався попит і гуртові ціни на пальне почали падати. Котирування на дизпальне знижуються буквально щодня, реагуючи на новини про можливі переговори щодо війни в Ірані. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн.

За словами експерта, минулий тиждень на ринку пального був дуже турбулентним з огляду на високий попит, зростання гуртових цін на дизель до майже 100 гривень, а також фактичну відсутність вільних обсягів пального.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 Основна ж напруга була, бо аграрії й інші промислові споживачі почали скуповувати пальне гуртом і навіть на заправних станціях у свої фури. Але тепер вони бачать, що ціна падає у світі, і вже не поспішають далі закуповуватися, бо розуміють, що ціна буде знижуватися. І вона реально пішла донизу.

За наведеними експертом даними, у гурті середня ціна на дизель 4 серпня становила 97 гривень за літр, тоді як уроздріб – 92,85 гривні. Середня гуртова ціна на бензин А-95 становила 79 гривень за літр, а роздрібна – 81,25 гривні за літр.

Сергій Куюн припускає, що 5 серпня можна очікувати зниження гуртової ціни на дизель до 95 – 96 гривень за літр.

Дані Консалтингової групи А-95 свідчать, що середні ціни на дизпаливо на АЗС України станом на 13:34 5 серпня залишилися незмінними порівняно з минулим днем. Бензин А-95 подорожчав у середньому на 2 копійки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що буде з цінами на пальне у серпні

Експерт Сергій Куюн говорить, що наразі ціни тримаються на високому рівні й до середини серпня можливі коливання. Підставою для певного оптимізму є те, що вдалося "загасити" попит, а пік напруги минув.

Думаю, що в найближчі 10 днів ситуація ще буде турбулентною, оскільки в нас не вистачає ресурсів зараз. Ціна впала, але від цього ресурсів більше не стає, бо з цим проблема. Росіяни фактично перекрили нам південь обстрілами. По Румунії є обмеження: там теж дефіцит пального, а це один із двох ключових ринків, звідки ми купуємо. По Польщі, це наш найбільший постачальник, нам порізали обсяги на 20 – 30% у серпні через аварії та інші причини,

– зазначає експерт.

За словами Сергія Куюна, у середині серпня до України мають надійти великі партії пального.

Ще одним фактором, який тисне на ринок, є ускладнена логістика. Зокрема, польська залізниця обмежила рух через спеку, тож вантажні поїзди на деяких ділянках можуть курсувати тільки вночі.

За спостереженнями експерта, під час напруженого періоду в липні трейдери контрактували ресурси за високими цінами, тож після 15 серпня можна очікувати прибуття значних обсягів пального. Ймовірно, наслідком цього стане подібна до весняної ситуація, коли доведеться продавати їх кілька місяців.

Ключовим ризиком для світового ринку нині є переговори на Близькому Сході. Якщо Ормузьку протоку не відкриють, нестача пального у світі поглибиться.

Однак, на думку Сергія Куюна, світ не може довго жити з такими високими цінами на пальне, тож існує висока ймовірність, що вони відкотяться. Можливо, навіть нижчого рівня, ніж був до початку війни в Ірані.

Отож, напруга на ринку пального поступово спадає, а гуртові ціни вже знижуються. Але на українських заправках швидкого подешевшання найближчим часом чекати не варто.

Нагадаємо, Росія посилила атаки на українські АЗС, що створює додатковий тиск на бізнес та населення. За підрахунками аналітиків The New York Times, з початку квітня зафіксовано щонайменше 246 ударів по автозаправних станціях. Серед них 194 припали на період із початку червня до кінця липня.