Почему Россия начала массовые атаки на украинские АЗС

Российские войска за последние месяцы значительно активизировали удары по украинским автозаправочным станциям, сообщает The New York Times. По данным аналитиков, с начала апреля зафиксировано не менее 246 атак, из которых 194 пришлись только на период с начала июня по конец июля.

Эксперты связывают смену тактики с серией украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Если Украина совершает атаки на объекты, обеспечивающие топливом военную экономику России, то Кремль объясняет свои удары по АЗС якобы необходимостью нарушить транспортную логистику украинских войск.

Впрочем, украинские специалисты подчеркивают, что автозаправочные станции являются гражданской инфраструктурой, которой ежедневно пользуются тысячи людей. В отличие от российских нефтеперерабатывающих заводов, они не являются стратегическими производственными объектами, а их поражение не оказывает существенного влияния на обеспечение украинской армии топливом.

Больше всего атак зафиксировано в прифронтовых областях, однако удары наносятся и в регионах, удаленных от линии фронта. В результате обстрелов повреждены или полностью уничтожены десятки АЗС, есть погибшие среди работников и посетителей.

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Как изменилась работа АЗС и ситуация на топливном рынке

Несмотря на масштабные атаки, украинский топливный рынок продолжает работать без перебоев. В Ассоциации "Нефть и газ Украины" отмечают, что удары не привели к дефициту топлива или резкому росту цен, как это произошло в отдельных регионах России после атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Операторы топливного рынка уже адаптировались к новым рискам. В частности, сеть WOG ввела дополнительные меры безопасности в прифронтовых регионах: станции закрываются в ночное время, прекращают отпуск топлива во время воздушных тревог и выключают наружное освещение. На отдельных АЗС также устанавливают антидроновые сетки.

В то же время изменилось и поведение водителей. Многие украинцы стараются сократить время пребывания на автозаправочных станциях, отказываются от посещения магазинов при АЗС и заправляют автомобили как можно быстрее. В некоторых населенных пунктах, где все стационарные заправки были разрушены, власти организовали мобильные пункты выдачи топлива.

По мнению представителей топливного рынка, главной целью таких атак является не срыв поставок топлива, а психологическое давление на население и бизнес. В то же время операторы уверяют, что украинская система обеспечения топливом остается устойчивой и способной работать даже в условиях постоянной угрозы обстрелов.

Между тем в России начали массово закрываться автозаправочные станции. С января по август прекратили работу и были закрыты на ремонт 322 АЗС по всей стране.