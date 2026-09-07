Як Росія втратила ринок дизеля

Минулого тижня вартість дизеля у США вже сягнула 5,89 долара за галон. Таке стрімке здорожчання міністр енергетики США Кріс Райт прямо пов'язав з ударами по нафтопереробці Росії, пише CBS.

За словами американського урядовця, ситуація з дизельним пальним у світі стала складнішою, оскільки Москва повністю втратила свої позиції на ринку.

Раніше Росія була одним із вагомих експортерів дизеля у світі . Однак російські НПЗ зазнали значних збитків, і країна-агресорка змушена шукати пальне для власних потреб замість того, щоб заробляти на експорті.

Сьогодні Росія взагалі не експортує дизельне пальне і, більше того, стала великим імпортером бензину,

– наголосив Райт.

Що планує робити влада США

Міністр додав, що дефіцит пропозиції дизеля на світовому рівні тисне на ціни сильніше, ніж вартість самої сирої нафти.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Це вже позначилося на міжнародній торгівлі. На тлі російських обмежень американські виробники у серпні збільшили експорт дизельного пального до рекордних 54,2 мільйона барелів – на 16,3% більше, ніж у липні.

Попри рекордні ціни, у Вашингтоні наразі не поспішають забороняти експорт американського дизеля, хоча й не відкидають таку можливість.

Ми розглядаємо всі варіанти, які можуть сприяти зниженню цін на користь американських споживачів. Але зараз ми робимо ставку на максимальне нарощування виробництва та збільшення енергопостачання,

– зауважив Райт.

За його словами, якщо на ринку виникає дефіцит, вирішувати його потрібно насамперед збільшенням пропозиції.

Нагадаємо, запаси дистилятів у вже США впали до історичного мінімуму для цієї пори року, особливо на Східному узбережжі. Аналітики попереджали, що наближення опалювального сезону та періоду збору врожаю лише посилить попит на дизель.