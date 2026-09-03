Что происходит с топливом в Соединенных Штатах

В среду, 2 сентября, средняя цена дизельного топлива на заправках по стране выросла до 5,783 доллара за галлон, что пишет Bloomberg.

Цена даже превысила пиковый уровень, зафиксированный в апреле. Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Цена приблизилась к историческому максимуму в 5,816 доллара за галлон, зафиксированному в июне 2022 года во время энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину.

Если цены будут расти нынешними темпами, они, вероятно, побьют рекорд ко Дню труда, который в США отмечается 7 сентября. Такое заявление сделал Патрик Де Хаан, руководитель отдела нефтяного анализа GasBuddy – сайта и приложения, помогающего водителям находить более дешевые заправки.

В этом году цены на дизельное топливо резко выросли на фоне затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке.

В то же время неоднократные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам усиливают давление на рынок, а Москва запретила экспорт топлива.

Этот двойной удар сделал фьючерсы на дизельное топливо лидерами роста среди компонентов Bloomberg Commodity Index в 2026 году, усиливая глобальное инфляционное давление.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Дизельное топливо часто называют "рабочей лошадкой" мировой экономики. Оно необходимо для всего – от производства электроэнергии и отопления до транспорта и сельского хозяйства,

– поясняется в материале.

Таким образом, изменения розничных цен на топливо, особенно их рост, могут влиять на восприятие потребителями дальнейшей динамики инфляции, а также на уровень их доверия.

Кроме того, запасы дизельного топлива в США находятся на самом низком за всю историю уровне для этого времени года. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации США (EIA), обнародованные в среду. Это особенно важно, поскольку в сентябре начинается период пикового спроса на топливо.

Особенно критична ситуация на Восточном побережье США, где запасы упали до самого низкого за всю историю уровня. Топливо для отопления, которое фактически взаимозаменяемо с дизельным топливом, почти исключительно используется на северо-востоке страны.

Напомним, что еще 20 июля цена на бензин в США превысила отметку в 4 доллара за галлон. Она выросла одновременно с ценами на нефть.