Що відбувається з пальним у Сполучених Штатах

У середу, 2 вересня, середня ціна дизельного пального на заправках по країні зросла до 5,783 долара за галон, про що пише Bloomberg.

Ціна навіть перевищила воєнний пік, який був встановлений у квітні. Про це свідчать дані Американської автомобільної асоціації (AAA).

Ціна наблизилася до історичного максимуму в 5,816 долара за галон, зафіксованого в червні 2022 року під час енергетичної кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну.

Якщо ціни зростатимуть нинішніми темпами, вони, ймовірно, поб'ють рекорд до Дня праці, який у США відзначаютимуть 7 веренся. Таку заяву зробив Патрік Де Хаан, керівник відділу нафтового аналізу GasBuddy – сайту та застосунку, що допомагає водіям знаходити дешевші заправки.

Цього року ціни на дизельне пальне різко зросли на тлі тривалого конфлікту на Близькому Сходія.

Водночас неодноразові удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах посилюють тиск на ринок, а Москва заборонила експорт пального.

Це подвійне потрясіння зробило ф'ючерси на дизельне пальне лідерами зростання серед компонентів Bloomberg Commodity Index у 2026 році, посилюючи глобальний інфляційний тиск.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дизель часто називають "робочою конячкою" світової економіки. Він потрібен для всього – від виробництва електроенергії та опалення до транспорту й сільського господарства,

– пояснили у матеріалі.

Таким чином, зміни роздрібних цін на пальне, особливо їхнє зростання, можуть впливати на сприйняття споживачами подальшої динаміки інфляції, а також на рівень їхньої довіри.

Крім того, запаси дизельного пального у США перебувають на найнижчому за всю історію рівні для цієї пори року. Про це відчать дані Управління енергетичної інформації США (EIA), оприлюднені в середу. Це особливо важливо, оскільки у вересні починається період пікового попиту на пальне.

Особливо критичною є ситуація на Східному узбережжі США, де запаси впали до найнижчого за всю історію рівня. Паливо для опалення, яке фактично є взаємозамінним із дизелем, майже виключно використовується на північному сході країни.

Нагадаємо, що ще 20 липня ціна бензину у США перевищила позначку в 4 долари за галон. Вони збільшились одночасно разом із цінами на нафту.