Що відбувається з пальним у Сполучених Штатах
У середу, 2 вересня, середня ціна дизельного пального на заправках по країні зросла до 5,783 долара за галон, про що пише Bloomberg.
Ціна навіть перевищила воєнний пік, який був встановлений у квітні. Про це свідчать дані Американської автомобільної асоціації (AAA).
Ціна наблизилася до історичного максимуму в 5,816 долара за галон, зафіксованого в червні 2022 року під час енергетичної кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну.
Якщо ціни зростатимуть нинішніми темпами, вони, ймовірно, поб'ють рекорд до Дня праці, який у США відзначаютимуть 7 веренся. Таку заяву зробив Патрік Де Хаан, керівник відділу нафтового аналізу GasBuddy – сайту та застосунку, що допомагає водіям знаходити дешевші заправки.
- Цього року ціни на дизельне пальне різко зросли на тлі тривалого конфлікту на Близькому Сходія.
- Водночас неодноразові удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах посилюють тиск на ринок, а Москва заборонила експорт пального.
Це подвійне потрясіння зробило ф'ючерси на дизельне пальне лідерами зростання серед компонентів Bloomberg Commodity Index у 2026 році, посилюючи глобальний інфляційний тиск.
Дизель часто називають "робочою конячкою" світової економіки. Він потрібен для всього – від виробництва електроенергії та опалення до транспорту й сільського господарства,
– пояснили у матеріалі.
Таким чином, зміни роздрібних цін на пальне, особливо їхнє зростання, можуть впливати на сприйняття споживачами подальшої динаміки інфляції, а також на рівень їхньої довіри.
Крім того, запаси дизельного пального у США перебувають на найнижчому за всю історію рівні для цієї пори року. Про це відчать дані Управління енергетичної інформації США (EIA), оприлюднені в середу. Це особливо важливо, оскільки у вересні починається період пікового попиту на пальне.
Особливо критичною є ситуація на Східному узбережжі США, де запаси впали до найнижчого за всю історію рівня. Паливо для опалення, яке фактично є взаємозамінним із дизелем, майже виключно використовується на північному сході країни.
Нагадаємо, що ще 20 липня ціна бензину у США перевищила позначку в 4 долари за галон. Вони збільшились одночасно разом із цінами на нафту.