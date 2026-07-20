Чому зросли ціни на бензин у США

За даними Американської автомобільної асоціації, на початку тижня галон в середньому коштував 4,0030 долара, пише Reuters.

Ціни на бензин у США зросли одночасно зі здорожчанням нафти. Вартість сировини минулого тижня підскочила приблизно на 16% після краху перемир'я між Вашингтоном і Тегераном на початку липня.

Разом з тим на ціну нафти вплинуло скорочення нафтопереробних потужностей у Росії внаслідок посилення атак України на НПЗ.

Додатковим фактором підвищення вартості бензину стали низькі запаси пального у США. Минулого тижня, за офіційною інформацією, вони становили 210,5 мільйона барелів. Це приблизно на півтора мільйона барелів менше за середній рівень протягом останніх п'яти років.

Яке значення має зростання цін

Загалом середні ціни на бензин у США зросли приблизно на 30% від початку війни США проти Ірану.

Після того як Тегеран зупинив рух суден через Ормузьку протоку наприкінці березня, вартість перетнула позначку в 4 долари за галон, яка є психологічно болючою для багатьох американців.

Лише в червні ціни знову опустилися нижче цього рівня, коли США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни.

Варто додати, що здорожчання бензину б'є безпосередньо по рейтингу президента Дональда Трампа та його Республіканської партії. Це може стати для них важливою політичною проблемою.

Річ у тім, що у листопаді відбудуться проміжні вибори до Конгресу, і за їх результатами республіканці ризикують втратити незначну більшість.

Таким чином, нове загострення війни в Ірані знову вдарило по світовому енергетичному ринку. А подальше зростання цін залежатиме від того, наскільки довго триватимуть перебої з постачаннями через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, Трамп дуже невдоволений високими цінами на бензин у США. Наприкінці червня він навіть звернувся до продавців і закликав їх негайно знизити, в іншому випадку пригрозив "великими проблемами".