Який ультиматум поставив Трамп

Глава Білого дому попередив, що в іншому разі на них чекають "великі проблеми", пише Reuters.

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Роздрібні продавці бензину повинні НЕГАЙНО знизити ціни. Якщо продавці цього не зроблять, попереду на них чекають великі проблеми!

– написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Президент наголосив, що необґрунтоване завищення цін на пальне є незаконним. Ба більше, він навіть вказав конкретну вартість продавцям, яку він хоче бачити на американських АЗС.

Не буде жодного завищення цін, адже це абсолютно незаконно. Орієнтуйтеся на ціну близько 2,50 долара за галон,

– додав президент.

Ультиматум продавцям з'явився після того, як минулого тижня Трамп доручив Міністерству юстиції перевірити діяльність нафтових компаній.

Він звинуватив виробників у необґрунтованому завищенні цін на бензин, оскільки вартість сирої нафти на світових ринках впала.

Таким чином, Трамп намагається натиснути на компанії, щоб зняти напругу в суспільстві. Адже високі ціни на бензин викликають занепокоєння серед американців, що вже погано впливає на його особистий рейтинг та рейтинг Республіканської партії. Тоді як республіканці намагаються зберегти свою більшість в Конгресі напередодні виборів у листопаді.

Нагадаємо, через високі ціни на нафту на початку травня середня вартість бензину у США перевищила 4,50 долара за галон. Це стало найвищим показником із липня 2022 року.

Після оголошення попередньої мирної угоди між США та Іраном ціни на бензин у США опустилися нижче психологічної позначки у 4 доларів за галон. Однак все ще майже долар вищі, ніж торік.