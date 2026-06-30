Какой ультиматум поставил Трамп

Глава Белого дома предупредил, что в противном случае их ждут "большие проблемы", пишет Reuters.

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Розничные продавцы бензина должны НЕМЕДЛЕННО снизить цены. Если продавцы этого не сделают, впереди их ждут большие проблемы!

– написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Президент подчеркнул, что необоснованное завышение цен на топливо является незаконным. Более того, он даже указал продавцам конкретную стоимость, которую хочет видеть на американских АЗС.

Не будет никакого завышения цен, ведь это абсолютно незаконно. Ориентируйтесь на цену около 2,50 доллара за галлон,

– добавил президент.

Ультиматум продавцам последовал после того, как на прошлой неделе Трамп поручил Министерству юстиции проверить деятельность нефтяных компаний.

Он обвинил производителей в необоснованном завышении цен на бензин, поскольку стоимость сырой нефти на мировых рынках упала.

Таким образом, Трамп пытается оказать давление на компании, чтобы снять напряжение в обществе. Ведь высокие цены на бензин вызывают беспокойство среди американцев, что уже негативно сказывается на его личном рейтинге и рейтинге Республиканской партии. В то время как республиканцы пытаются сохранить свое большинство в Конгрессе в преддверии выборов в ноябре.

Напомним, из-за высоких цен на нефть в начале мая средняя стоимость бензина в США превысила 4,50 доллара за галлон. Это стало самым высоким показателем с июля 2022 года.

После объявления о предварительном мирном соглашении между США и Ираном цены на бензин в США опустились ниже психологической отметки в 4 доллара за галлон. Однако они по-прежнему почти на доллар выше, чем в прошлом году.