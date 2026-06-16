Как подешевел бензин в США
По данным аналитической компании GasBuddy, в воскресенье средняя цена бензина в США составляла 3,997 доллара за галлон, пишет Reuters.
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В то же время средние розничные цены на бензин в США все еще почти на доллар выше, чем в апреле прошлого года.
При этом Американская автомобильная ассоциация (AAA) оценила среднюю стоимость бензина выше – на уровне 4,065 доллара за галлон.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Вместе с тем эксперты предупреждают, что нынешнее облегчение может оказаться временным. Они считают, что меморандум между США и Ираном пока остается еще очень хрупким. Ведь могут возникнуть детали, которые Вашингтон и Тегеран не смогут согласовать, что разрушит достигнутые договоренности.
Теперь главным испытанием станет Ормузский пролив. Его открытие и возобновление нормальных потоков нефти станут лучшим доказательством того, что нынешнее облегчение является устойчивым,
– пояснил руководитель отдела нефтяного анализа GasBuddy Патрик Де Гаан.
Дополнительным риском, по словам специалистов, для американского рынка топлива остается возможный дефицит. Поскольку внутренний спрос остается устойчивым, а объемы экспорта высокими, запасы бензина могут быстро сократиться еще больше и снова подтолкнуть цены вверх.
Обратите внимание! По данным правительства США, в первую неделю июня запасы бензина в США сократились до 215,1 миллиона баррелей – самого низкого сезонного уровня за последнее десятилетие.
Почему цена бензина важна для Трампа
Преодоление отметки в 4 доллара за галлон в США обычно считается важным психологическим рубежом. После него часть американцев начинает менять свое поведение и сокращать расходы на топливо.
Для президента Дональда Трампа снижение стоимости топлива является положительным сигналом. Ведь во время своей предвыборной кампании он обещал снизить цены на бензин и сделать энергию более доступной.
После того как блокада Ормуза взвинтила цены на нефть, а за ней и на топливо, Республиканская партия Трампа столкнулась с острой критикой.
Сейчас же и сам президент, и республиканцы пытаются сохранить контроль над обеими палатами Конгресса в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Поэтому удешевление бензина может стать их козырем в политической борьбе.
Важно! По подсчетам GasBuddy, с начала войны американские потребители из-за подорожания в совокупности потратили на бензин примерно на 46 миллиардов долларов больше, чем обычно.
- Напомним, в начале мая средняя стоимость бензина в США превысила 4,50 доллара за галлон, что стало самым высоким показателем с июля 2022 года. Самое дорогое топливо продавалось в Калифорнии, где цена достигала примерно 6,14 доллара за галлон.
- Эксперты связывали резкое подорожание с нестабильностью на мировом нефтяном рынке. Участники рынка опасались затяжных перебоев с поставками нефти из региона Персидского залива, что дополнительно подогревало цены.
- На фоне роста стоимости топлива президент США Дональд Трамп даже выразил поддержку идее временно отменить федеральный налог на бензин. Такой шаг мог бы снизить цену примерно на 18 центов за галлон. Хотя ранее в американских властях подобную инициативу считали нецелесообразной.