Как в США пытаются сдержать цены на топливо?

Президент США на этой неделе поддержал идею отменить временно федеральный налог на бензин, что могло бы снизить цену примерно на 18 центов за галлон. Сейчас средний уровень его составляет более 4,50 доллара по стране, пишет Reuters.

Ранее в администрации Трампа это предложение считали излишним. Однако теперь схватились за него, поскольку Белый дом ищет быстрые способы показать свою реакцию на рост стоимости жизни в стране.

Нужен заметный шаг облегчения для потребителей прямо сейчас,

– отметил собеседник агентства.

Дело в том, что с начала войны в Иране цены на топливо в США выросли примерно на 50%, достигнув исторического уровня в более чем 4 доллара за галлон бензина. Но такая высокая стоимость считается точкой, после которой растет общественное недовольство и экономическая тревога.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что последствия роста цен уже проявились. Так, более 60% американцев заявили, что почувствовали удар по своим финансам из-за подорожания топлива, а уровень экономической поддержки Трампа снизился до 30%.

Поэтому сейчас, по словам источников, в администрации президента активно анализируют топливный рынок, чтобы понять, может ли средняя цена бензина подняться до 5 долларов за галлон. При том, что в некоторых штатах она уже превысила этот уровень.

Им (администрации Трампа – 24 Канал) кажется, что это их самая большая слабость сейчас – конкретно бензин, а не общая экономика. И самое сложное то, что мы сами сделали цены на топливо ахиллесовой пятой для Байдена, а теперь это стало нашей проблемой,

– отметил советник Белого дома.

Заметьте! Чтобы отменить налог на бензин, нужно одобрение Конгресса. Часть республиканцев уже выразила поддержку, хотя руководство партии пока воздерживается от четкой позиции.

Почему топливный рынок бьет тревогу?

Во вторник, 5 мая, средняя цена на бензин в США подскочила до более 4,50 доллара за галлон впервые с июля 2022 года, пишет Reuters. Самые высокие цены зафиксировали в Калифорнии – около 6,14 доллара за галлон.

Аналитики объяснили такой стремительный рост стоимости топлива колебаниями на мировых нефтяных рынках. Ведь компании опасаются длительных перебоев с поставками нефти из Персидского залива.

Закрытие Ормузского пролива продолжает постепенно толкать вверх цены на нефть и бензин, но мы также наблюдали проблемы с нефтепереработкой, которые еще больше усилили этот рост,

– отметил аналитик компании GasBuddy Патрик Де Хаан.

Эксперты прогнозируют, что цены на бензин в США, вероятно, так и будут оставаться выше 4,50 доллара за галлон в течение всего лета, если Ормузский пролив не откроют.

К тому же топливный рынок США обеспокоен сокращением запасов бензина. По данным банка Morgan Stanley, объемы падают быстрее привычных темпов для сезона. Поэтому он прогнозирует, что запасы могут сократиться до исторических летних минимумов – 200 миллионов баррелей до конца августа.

Важно! Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что на прошлой неделе запасы бензина в США сократились более чем на 6 миллионов – до 222,3 миллиона баррелей. Это самый низкий показатель с декабря и более чем на 2 миллиона баррелей ниже среднего сезонного уровня за последние пять лет.

Как цены на бензин могут ударить по Трампу?

Эксперты предупреждают, что стремительное подорожание топлива может создать серьезные политические риски для Трампа и Республиканской партии. На фоне роста цен инфляция в марте в США поднялась до самого высокого уровня за последние два года. По данным Министерства труда США, годовой уровень уже достиг 3,3%.

На этом фоне политические позиции Трампа заметно ослабевают. Его рейтинг падает накануне промежуточных выборов в ноябре. Именно эти выборы могут стать решающими для контроля Республиканской партии над Конгрессом.

Ситуацию осложняет и то, что во время предвыборной кампании Трамп обещал снизить цены на топливо и сделать энергию более доступной. Однако нынешняя динамика вызывает разочарование части избирателей, которые не увидели ожидаемого эффекта от этих обещаний.