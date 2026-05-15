Як у США намагаються стримати ціни на пальне?

Президент США цього тижня підтримав ідею скасувати тимчасово федеральний податок на бензин, що могло б знизити ціну приблизно на 18 центів за галон. Нині середній рівень його становить понад 4,50 долара по країні, пише Reuters.

Раніше в адміністрації Трампа цю пропозицію вважали зайвою. Однак тепер схопилися за неї, оскільки Білий дім шукає швидкі способи показати свою реакцію на зростання вартості життя у країні.

Потрібен помітний крок полегшення для споживачів просто зараз,

– зазначив співрозмовник агентства.

Річ у тім, що від початку війни в Ірані ціни на пальне в США зросли приблизно на 50%, сягнувши історичного рівня у понад 4 долари за галон бензину. Але така висока вартість вважається точкою, після якої зростає суспільне невдоволення та економічна тривога.

Опитування Reuters/Ipsos показало, що наслідки зростання цін вже проявилися. Так, понад 60% американців заявили, що відчули удар по своїх фінансах через подорожчання пального, а рівень економічної підтримки Трампа знизився до 30%.

Тому наразі, за словами джерел, в адміністрації президента активно аналізують паливний ринок, щоб зрозуміти, чи може середня ціна бензину піднятися до 5 доларів за галон. При тому, що у деяких штатах вона вже перевищила цей рівень.

Їм (адміністрації Трампа – 24 Канал) здається, що це їхня найбільша слабкість зараз – конкретно бензин, а не загальна економіка. І найскладніше те, що ми самі зробили ціни на пальне ахіллесовою п’ятою для Байдена, а тепер це стало нашою проблемою,

– зазначив радник Білого дому.

Зауважте! Щоб скасувати податок на бензин, потрібне схвалення Конгресу. Частина республіканців уже висловила підтримку, хоча керівництво партії поки утримується від чіткої позиції.

Чому паливний ринок б'є на сполох?

У вівторок, 5 травня, середня ціна на бензин у США підскочила до понад 4,50 долара за галон вперше з липня 2022 року, пише Reuters. Найвищі ціни зафіксували у Каліфорнії – близько 6,14 долара за галон.

Аналітики пояснили таке стрімке зростання вартості пального коливаннями на світових нафтових ринках. Адже компанії побоюються тривалих перебоїв із постачанням нафти із Перської затоки.

Закриття Ормузької протоки продовжує поступово штовхати вгору ціни на нафту та бензин, але ми також спостерігали проблеми з нафтопереробкою, які ще більше посилили це зростання,

– зазначив аналітик компанії GasBuddy Патрік Де Хаан.

Експерти прогнозують, що ціни на бензин у США, ймовірно, так і залишатимуться вище 4,50 долара за галон протягом усього літа, якщо Ормузьку протоку не відкриють.

До того ж паливний ринок США занепокоєний скороченням запасів бензину. За даними банку Morgan Stanley, обсяги падають швидше за звичні темпи для сезону. Тому він прогнозує, що запаси можуть скоротитися до історичних літніх мінімумів – 200 мільйонів барелів до кінця серпня.

Важливо! Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що минулого тижня запаси бензину в США скоротилися більш ніж на 6 мільйонів – до 222,3 мільйона барелів. Це найнижчий показник із грудня та більш ніж на 2 мільйони барелів нижче середнього сезонного рівня за останні п’ять років.

Як ціни на бензин можуть вдарити по Трампу?

Експерти попереджають, що стрімке подорожчання пального може створити серйозні політичні ризики для Трампа та Республіканської партії. На тлі зростання цін інфляція у березні в США піднялася до найвищого рівня за останні два роки. За даними Міністерства праці США, річний рівень вже сягнув 3,3%.

На цьому фоні політичні позиції Трампа помітно слабшають. Його рейтинг падає напередодні проміжних виборів у листопаді. Саме ці вибори можуть стати вирішальними для контролю Республіканської партії над Конгресом.

Ситуацію ускладнює й те, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв знизити ціни на пальне та зробити енергію доступнішою. Однак нинішня динаміка викликає розчарування частини виборців, які не побачили очікуваного ефекту від цих обіцянок.