Как выросли цены на авиатопливо в России

По данным российских источников, только в мае Украина нанесла удары по 16 НПЗ России. После этого оптовая цена авиакеросина впервые в истории превысила отметку в 110 тысяч рублей за тонну, пишет The Moscow Times.

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С начала 2026 года общенациональный индекс реактивного топлива для самолетов на Санкт-Петербургской бирже подскочил на 41%. Сейчас он держится на уровне около 113 тысяч рублей за тонну.

Наибольший рост произошел во второй половине мая, когда за месяц авиационное топливо подорожало на 32 тысячи рублей, то есть почти на 39%.

Экономисты говорят, что в настоящее время торговля авиакеросином на бирже в России фактически остановилась. Если в начале года ежедневные объемы продаж достигали 2–4 тысяч тонн, то сейчас последние сделки были заключены еще 13 мая и составили всего 1,2 тысячи тонн.

Речь идет о почти полном отсутствии предложения,

– рассказал осведомленный источник на условиях анонимности.

В конце мая российские авиакомпании сообщали о дефиците топлива в различных аэропортах:

Санкт-Петербурге;

Екатеринбурге;

Уфе и других городах.

А компании, занимающиеся заправкой самолетов, предупредили перевозчиков, что не смогут выполнить контракты.

Тогда в Министерстве энергетики провели экстренное совещание, после которого авиатопливо начали оперативно перебрасывать из других регионов.

Но это помогло лишь сдержать, но не остановить кризис. Уже через две недели аэропорты снова начали вводить ограничения на использование топлива. В частности, 12 июня лимиты на заправку самолетов ввели:

Махачкала;

Минеральные Воды;

Краснодар;

Астрахань;

и Нижний Новгород.

Правительство должно оперативно применять различные меры для насыщения внутреннего рынка. С дизельным топливом это сделать проще, а в отношении бензина и авиационного керосина нужны комплексные решения,

– отметил руководитель компании "Пролеум" Максим Дяченко.

В то же время источники в российских авиакомпаниях заявили, что запасы керосина на рынке якобы есть, однако цены продолжают стремительно расти.