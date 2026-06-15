Як зросли ціни на авіапальне в Росії

За даними російських джерел, лише у травні Україна уразила 16 НПЗ Росії. Після цього оптова ціна авіакеросину вперше в історії перевищила позначку 110 тисяч рублів за тонну, пише The Moscow Times.

Дивіться також Знайшли вихід: після ударів по НПЗ у Росії вирішили пожертвувати якістю пального

З початку 2026 року загальнонаціональний індекс реактивного пального для літаків на Санкт-Петербурзькій біржі підскочив на 41%. Зараз він тримається на рівні близько 113 тисяч рублів за тонну.

Найбільше зростання відбулося у другій половині травня, коли за місяць авіаційне пальне здорожчало на 32 тисячі рублів, тобто майже на 39%.

Економісти говорять, що наразі торгівля авіакеросином на біржі в Росії фактично зупинилася. Якщо на початку року щодня обсяги продажів сягали 2 – 4 тисячі тонн, то зараз востаннє угоди уклали ще 13 травня і лише на 1,2 тисячі тонн.

Йдеться про майже повну відсутність пропозиції,

– розповіло обізнане джерело на умовах анонімності.

Наприкінці травня російські авіакомпанії повідомляли про дефіцит пального в різних аеропортах:

Санкт-Петербурзі;

Єкатеринбурзі;

Уфі та інших містах.

А компанії, яка займаються заправкою літаків, попередили перевізників, що не зможуть виконати контракти.

Тоді в Міністерстві енергетики провели термінову нараду, після якої авіапальне почали оперативно перекидати з інших регіонів.

Але це допомогло лише стримати, та не зупинити кризу. Вже за два тижні аеропорти знову почали вводити обмеження на використання пального. Зокрема, 12 червня ліміти на заправку літаків запровадили:

Махачкала;

Мінеральні Води;

Краснодар;

Астрахань;

та Нижній Новгород.

Уряд має оперативно застосовувати різні заходи для насичення внутрішнього ринку. По дизелю це зробити простіше, а щодо бензину та авіаційного керосину потрібні комплексні рішення,

– зауважив керівник компанії "Пролеум" Максим Дяченко.

Водночас джерела в російських авіакомпаніях заявило, що запаси керосину на ринку нібито є, однак ціни продовжують стрімко зростати.