Какой бензин будут продавать в России
Теперь заводы могут предлагать российским АЗС топливо, которое формально имеет стандарт "Евро-5", но по качеству фактически соответствует стандарту "Евро-3", пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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По словам издания, послабления уже вводили осенью 2025 года, когда дефицит бензина и дизеля в России был острым. В мае 2026 года власти решили вернуться к этой практике.
Прежде всего изменения в качестве бензина и дизеля касаются содержания серы.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
В действующем техническом регламенте Евразийского экономического союза, к которому принадлежит Россия, для бензина стандарта "Евро-5" предусмотрены ограничения не более 10 миллиграммов серы на килограмм топлива.
Однако источники сообщили изданию, что отдельным НПЗ разрешили производить бензин с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. Таким образом, содержание серы превышает норму для "Евро-5" целых 15 раз, что по сути переводит топливо к стандарту "Евро-3".
Для дизельного топлива требования ослабили еще больше. Теперь допускается уровень серы до 350 миллиграммов на килограмм, что в 35 раз превышает требования стандарта "Евро-5".
Кроме того, в бензин разрешили добавлять:
- до 42% ароматических углеводородов;
- до 1% монометиланилина (присадки для повышения октанового числа);
- и до 5% этанола.
Контролировать применение послаблений к качеству топлива будет Министерство энергетики России. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед правительством об объемах и производителях такого топлива.
При этом продавать топливо — бензин и дизель — с повышенным содержанием серы разрешили только на российских АЗС.
По словам собеседника издания, такой шаг призван предотвратить дестабилизацию внутреннего рынка.
Однако эксперты предупреждают о дополнительных рисках для владельцев автомобилей из-за снижения качества топлива. Так, представитель компании NEFT Research Сергей Фролов пояснил, что повышенное содержание серы вредит современным автомобилям с системами контроля выбросов и сложной электроникой.
При сгорании такого топлива образуются агрессивные соединения, которые могут ускорять износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов,
– отметил Фролов.
Обратите внимание! Специалисты отмечают, что ключевой проблемой топливного рынка России в настоящее время является не только производство бензина и дизельного топлива. Поставщики не могут своевременно доставить его в регионы, страдающие от дефицита.
- Напомним, в последние месяцы проблемы с поставками топлива наблюдались в десятках российских регионов, а также на оккупированных территориях Украины. В Крыму, например, сначала ограничили свободную продажу бензина, а позже ввели отпуск топлива по установленным лимитам.
- Подобные меры применялись и на отдельных автозаправочных станциях в Белгородской и Курской областях, Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В начале июня власти Краснодарского края сообщали о временном прекращении реализации топлива на 15 АЗС, тогда как в Татарстане заявляли о введении временных ограничений на части заправок.
- На фоне дефицита Россия значительно увеличила импорт бензина из Беларуси. В мае объемы продаж белорусского топлива на Петербургской бирже выросли почти в 58 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом топливо из Беларуси оказалось дороже российского.
- Власти России уже неоднократно пытались стабилизировать ситуацию. С 1 апреля полностью запретили экспорт бензина для всех участников рынка, а для трейдеров ввели ограничения на вывоз дизельного топлива. Кроме того, до 30 ноября продолжали действовать ограничения на экспорт авиационного керосина.