Для водителей ввели первые ограничения. Об этом сообщают российские СМИ.

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Какова ситуация с топливом в Татарстане?

Власти Татарстана сообщили, что на некоторых АЗС республики зафиксированы очереди.

В связи с этим на заправках "Татнефти" введены временные ограничения: не более 20 литров бензина в сутки, до 40 литров дизеля для легковых машин и до 200 литров для грузовиков.

Власти объяснили это необходимостью избежать "искусственного ажиотажа". Приоритет в поставках топлива отдан промышленным предприятиям и коммунальным службам.

Ситуация на АЗС в Татарстане: смотрите видео

Напомним, что 12 июня ВСУ нанесли удар по Нижнекамску в Татарстане, а именно по НПЗ "Татнефти" АО "ТАНЕКО". Кроме того, был нанесен удар и по второму НПЗ – АО "ТАИФ-НК". Они расположены в одной промышленной зоне.

"ТАНЕКО" – современный высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс. Мощность предприятия составляет 16,2 миллиона тонн нефти в год.

Предприятие выпускает автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-100, дизельное топливо стандарта "Евро-6", авиационный керосин, судовые топлива, базовые и синтетические смазочные материалы, сжиженные углеводородные газы и нефтяной кокс.

А "ТАИФ-НК" ежегодно перерабатывает более 8 миллионов тонн нефти и газового конденсата в топливо стандарта "Евро-5" и авиационный керосин.

Что происходит в других городах России?

В Краснодаре введен неофициальный запрет на продажу бензина в канистры. Россияне пишут о ряде таких случаев, а некоторые уже предлагают "отстоять очередь на АЗС" стоимостью от 1000 рублей в час.

Ограничения также коснулись Москвы и Санкт-Петербурга. Купить топливо там можно только по 20 литров на одну машину. Между тем некоторые АЗС сообщают об отсутствии топлива или вообще не работают.

В Санкт-Петербурге цена премиального бензина А-100 за литр достигла почти 100 рублей.