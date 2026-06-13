Для водіїв з'явилися перші обмеження. Про це пишуть росЗМІ.
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Яка ситуація із пальним у Татарстані?
Влада Татарстану повідомила, що на деяких АЗС республіки зафіксовано черги.
У зв'язку з цим на заправках "Татнафти" запроваджено тимчасові обмеження: не більше 20 літрів бензину на добу, до 40 літрів дизеля для легкових машин та до 200 літрів для вантажівок.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Влада пояснила це необхідністю уникнути "штучного ажіотажу". Пріоритет у постачанні паливом надали промисловим підприємствам та комунальним службам.
Ситуація на АЗС у Татарстані: дивіться відео
Нагадаємо, що 12 червня ЗСУ завдали удару по Нижньокамську в Татарстані, а саме по НПЗ "Татнафти" АТ "ТАНЕКО". Окрім того, було ураження й другого НПЗ – АТ "ТАІФ-НК". Вони розташовані в одній промисловій зоні.
"ТАНЕКО" – сучасний високотехнологічний нафтопереробний комплекс. Потужність підприємства становить 16,2 мільйонів тонн нафти на рік.
Підприємство випускає автомобільні бензини АІ-92, АІ-95 та АІ-100, дизельне паливо стандарту "Євро-6", авіаційний гас, суднові палива, базові та синтетичні мастила, зріджені вуглеводневі гази та нафтовий кокс.
А "ТАІФ-НК" щорічно переробляє понад 8 мільйонів тонн нафти та газового конденсату на палива стандарту "Євро-5" та авіагас.
Що відбувається в інших містах Росії?
У Краснодарі запроваджено неофіційну заборону на продаж бензину в каністри. Росіяни пишуть про низку таких випадків, а дехто уже пропонує "відстояти чергу на АЗС" вартістю від 1000 рублів за годину.
Обмеження також торкнулися Москви й Санкт-Петербургу. Купити пальне там можна лише по 20 літрів на одне авто. Тим часом деякі АЗС кажуть про відсутність палива або взагалі не працюють.
У Санкт-Петербурзі ціна преміального бензину А-100 за літр сягнула майже 100 рублів.