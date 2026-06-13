Нові обмеження на купівлю бензину в Росії

Про те, до яких регіонів дісталась паливна криза і що відомо про нові ліміти на пальне, повідомляють телеграм-канали з посиланням на місцевих.

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Увечері 12 червня на АЗС у Москві з'явилися оголошення, що заправити авто бензином можна лише на 20 літрів. Йдеться про мережу автозаправних станцій "TATNEFT".

Зокрема від інших користувачів є відео, де в мережі цієї ж АЗС "просто величезні черги", а деякі станції призупиняють роботу.

Цікаво, що на одному з відео зазначаються різні ліміти на купівлю пального. Так, А-95 можна купити в обсязі 10 літрів на одні руки. А-92 – не більше 20 літрів на авто.

Обмеження на купівлю пального та черги на АЗС / Скриншоти з відео телеграм-каналу "Supernova+"

Зокрема в Санкт-Петербурзі ситуація відповідна. Заправити авто на більше ніж 20 літрів на одну машину неможливо. Водночас ціна преміального бензину А-100 за літр сягає 100 рублів. Або якщо точніше – 99,84 рубля.



Ціни на пальне в Санкт-Петербурзі / скриншот з відео телеграм-каналу "Supernova+"

На одній із АЗС працівник прокоментував, що обмеження ввели лише сьогодні. Однак для власників бізнесів є можливість зробити спеціальну паливну картку. Так, з картою можна отримувати безлімітну кількість пального.

Одна з користувачок зазначала, що з дефіцитом очікує підвищення цін на пальне й на продукти. Зокрема пояснила, що не хоче повертатися в часи дитинства, коли доводилося купувати їжу за талонами.

Нам кажуть, що все під контролем. Де контроль?,

– підсумувала місцева.

Про обмеження на АЗС скаржаться і в Казані. Там мережа "TATNEFT" теж встановила ліміти на купівлю пального у 20 літрів.

У телеграм-каналі "Supernova+" причиною такого становища називають "вибухову хвилю від удару по Нижньокамському ПНЗ". Фактично наслідки зачепили всю мережу "TATNEFT". Йдеться про ліміти на купівлю і про різке підвищення цін на пальне.

У кометарях до допису, один із місцевих також написав, що в Москві на деяких АЗС уже не йдеться про ліміти. Там пального немає взагалі.



Ситуація з пальним у Москві / Скриншот коментаря з телеграм-каналу "Supernova+"

Що ще відомо про паливну кризу в Росії?

Удари України по російських НПЗ призвели до загострення ситуації з пальним. Зокрема наслідки є для авіагалузі. У низці аеропортів уже запроваджують обмеження на заправку літаків.

Нагадаємо, що найпершими відчули проблеми з пальним на окупованих територіях. Йдеться про Крим і Донеччину. Там теж вводили ліміти й талони на пальне. Водночас у Донецьку дійшло до того, що бензин почали викачувати з баків автівок.

Загалом у Росії паливна інфляція вже перевищує загальну. Середня вартість бензину на російських АЗС протягом 2 – 8 червня зросла на 0,9. Це найбільший тижневий показник зростання від січня. Загалом від початку 2026 року бензин подорожчав на 5,6%, а дизельне пальне – на 4,8%. Паливна інфляція перевищує загальний рівень показника у 1,4 – 1,6 раза.