Про це пишуть росЗМІ з посиланням на авіаційні канали.

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Що відомо про дефіцит палива для літаків?

У Росії загострюється ситуація з постачанням авіаційного палива – до вже наявної нестачі бензину додався дефіцит авіакеросину. Через це в низці аеропортів почали запроваджувати обмеження на заправку повітряних суден.

Повідомляється, що відповідні NOTAM (офіційні повідомлення для авіаційного персоналу) зафіксовані в аеропортах Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані, Нижнього Новгорода та інших міст. У деяких випадках встановлюються ліміти на обсяг пального, наприклад для рейсів у міжнародних напрямках.

Авіакомпаніям дозволяють заправку лише в межах, необхідних для виконання рейсу, включно з мінімальними резервами. У ряді випадків заправка чартерних рейсів здійснюється за додатковими умовами.

Паралельно в російських медіа повідомляють про проблеми з постачанням авіакеросину в окремих аеропортах і практично повну зупинку біржових продажів пального. Ціни на авіакеросин на оптовому ринку зросли до рекордних значень, що свідчить про різке скорочення пропозиції.

На початку червня російська влада проводила термінові наради щодо ситуації на паливному ринку, після чого було ухвалено рішення про заборону експорту авіакеросину на кілька місяців для стабілізації внутрішнього забезпечення. У профільних джерелах зазначають, що такі заходи можуть свідчити про системний дефіцит авіаційного палива в країні та ускладнення логістики його постачання.

Нагадаємо, у Росії офіційно визнали наявність проблем із постачанням пального, які пов'язують із ударами по нафтопереробній інфраструктурі та логістиці. Міністерство енергетики заявило про "тимчасові труднощі" з бензином і дизелем у низці південних регіонів.

Губернатори Ленінградської, Бєлгородської, Воронезької, Ростовської областей та Краснодарського краю заявляють, що постачання пального відбувається у штатному режимі або що проблеми є локальними й тимчасовими. Водночас частина АЗС справді фіксує обмеження продажу, що викликає занепокоєння серед мешканців.

У центральних регіонах Росії, які є основними споживачами нафтопродуктів, також фіксуються перебої з пальним. Попри наявність п'яти великих нафтопереробних заводів, два з них припинили роботу після атак. У Московській області одна з мереж автозаправок уже ввела ліміти на продаж бензину – не більше 60 літрів на один автомобіль.