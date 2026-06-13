Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на авиационные каналы.

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Что известно о дефиците топлива для самолетов?

В России обостряется ситуация с поставками авиационного топлива – к уже существующему дефициту бензина добавился дефицит авиакеросина. Из-за этого в ряде аэропортов начали вводить ограничения на заправку воздушных судов.

Сообщается, что соответствующие NOTAM (официальные сообщения для авиационного персонала) зафиксированы в аэропортах Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани, Нижнего Новгорода и других городов. В некоторых случаях устанавливаются лимиты на объем топлива, например для рейсов по международным направлениям.

Авиакомпаниям разрешают заправку только в пределах, необходимых для выполнения рейса, включая минимальные резервы. В ряде случаев заправка чартерных рейсов осуществляется на дополнительных условиях.

Параллельно в российских СМИ сообщают о проблемах с поставками авиакеросина в отдельных аэропортах и практически полной остановке биржевых продаж топлива. Цены на авиакеросин на оптовом рынке выросли до рекордных значений, что свидетельствует о резком сокращении предложения.

В начале июня российские власти проводили экстренные совещания по ситуации на топливном рынке, после чего было принято решение о запрете экспорта авиакеросина на несколько месяцев для стабилизации внутреннего обеспечения. В профильных источниках отмечают, что такие меры могут свидетельствовать о системном дефиците авиационного топлива в стране и осложнении логистики его поставок.

Напомним, в России официально признали наличие проблем с поставками топлива, которые связывают с ударами по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и логистике. Министерство энергетики заявило о "временных трудностях" с бензином и дизелем в ряде южных регионов.

Губернаторы Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края заявляют, что поставки топлива происходят в штатном режиме или что проблемы носят локальный и временный характер. В то же время часть АЗС действительно фиксирует ограничения продаж, что вызывает беспокойство среди жителей.

В центральных регионах России, которые являются основными потребителями нефтепродуктов, также фиксируются перебои с топливом. Несмотря на наличие пяти крупных нефтеперерабатывающих заводов, два из них прекратили работу после атак. В Московской области одна из сетей автозаправок уже ввела лимиты на продажу бензина – не более 60 литров на один автомобиль.