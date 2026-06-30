Що планує російський уряд

Щоб стримати паливну кризу, Кремль може дозволити виробництво та продаж бензину й дизелю екологічних стандартів "Євро-2", "Євро-3" та "Євро-4", пише російський "Комерсант".

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Дозвіл планують видати до липня 2027 року. Але випускати бензин зниженої якості виробники зможуть лише для внутрішнього ринку Росії.

Паралельно уряд має намір скасувати усі обмеження на імпорт такого пального.

Ці заходи покликані пом'якшити гострий дефіцит пального, який уже охопив десятки регіонів Росії. Адже попередні кроки не принесли очікуваного результату.

Раніше у Росії вже послабили вимоги до якості бензину, дозволивши окремим нафтопереробним заводам випускати пальне стандарту "Євро-3". Втім, представники галузі говорять, що цього виявилося недостатньо для задоволення попиту.

Відтак, якість бензину знизять ще нижче:

у пальному стандарту "Євро-5" вміст сірки не може перевищувати 10 міліграмів на кілограм;

тоді як у "Євро-2" норма сірки – цілих 500 міліграмів та кілограм.

Тому "Євро-2" і заборонили ще у 2013 році через шкоду для автомобілів.

Як це допоможе побороти дефіцит

Тепер виробники в Росії знову використовуватимуть нафту без глибокої переробки та виробничі потужності, які не здатні випускати якісніше пальне, а також значно спростити виробництво.

За словами представника компанії NEFT Research Дмитра Прокоф'єва, у такий спосіб Росія зможе збільшити випуск бензину на сотні тисяч тонн щомісяця. Однак, на його думку, навіть це навряд чи повністю втамує дефіцит.

Водночас фахівці застерігають, що для сучасних автомобілів використання бензину стандарту "Євро-2" може бути небезпечним. Хоча в російських регіонах багато старих автівок, які зможуть їздити й на неякісному пальному.

Отож, російському уряду поки не вдається впоратися з паливною кризою, викликаною ударами українських дронів по нафтопереробці. Вже 85 регіонів повідомляють про перебої з пальним, і з кожним днем ситуація погіршується.

Дефіцит пального вже навіть публічно визнав російський диктатор Володимир Путін, а уряд створив спеціальний антикризовий штаб.