Про це російський диктатор заявив на нараді щодо забезпечення паливом внутрішнього ринку, передає Astra.

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Що каже Путін про ситуацію з пальним?

Володимир Путін зібрався із представниками найбільших енергетичних компаній, яких закликав мінімізувати наслідки "терористичних ударів по цивільних та інфраструктурних об'єктах". Каже, що хоче забезпечити стабільне постачання пального для населення, бізнесу та соціально важливих підприємств.

Проте відомо, що на максимум використовуються потужності найбільших нафтопереробних заводів, залучений потенціал середніх і малих підприємств. Також скорочено терміни поточних ремонтів, а планові перенесено на пізніші періоди,

– заявив диктатор.

Росія прогнозує, що виробництво пального у липні має перевищити відповідні показники червня. Всупереч цьому ворог почав використовувати резерви, загальний рівень яких, за словами Путіна, майже такий, як торік.

Зараз запаси бензину становлять 1,7 мільйона тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Але є невелике зниження, лише 4%,

– розповів диктатор.

Наразі у Росії діє тимчасова заборона на експорт бензину та авіагасу. Триває обговорення й про повну заборону експорту дизеля.

Разом з тим, ви добре знаєте, що проблеми і для автомобілістів, і для бізнесу зберігаються. І черги, на жаль, також на заправках є. Потрібну марку бензину не завжди зараз можна знайти,

– визнав Путін.

Для розв'язання проблем на ринку пального глава Кремля запропонував системні заходи – нарощування обсягу пропозиції та підтримання економічно обґрунтованих цін. Наразі росіяни створили спеціальний штаб для цілодобового моніторингу ситуації.

Нагадаємо, 28 червня дрони Сил оборони України завдали ударів по Слов'янському НПЗ на Кубані. В результаті атаки сталась пожежа у районі резервуарного парку з нафтою, складу нафтопродуктів і установки первинної переробки.

Також повторного удару зазнав один з ключових НПЗ у Росії – Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС".