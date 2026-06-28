Об этом российский диктатор заявил на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом, сообщает Astra.

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Что говорит Путин о ситуации с топливом?

Владимир Путин встретился с представителями крупнейших энергетических компаний, которых призвал минимизировать последствия "террористических ударов по гражданским и инфраструктурным объектам". Он заявляет, что хочет обеспечить стабильные поставки топлива для населения, бизнеса и социально важных предприятий.

Однако известно, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов задействованы на пределе, привлечен потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние сроки,

– заявил диктатор.

Россия прогнозирует, что производство топлива в июле должно превысить соответствующие показатели июня. Вопреки этому враг начал использовать резервы, общий уровень которых, по словам Путина, почти такой же, как в прошлом году.

Сейчас запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но наблюдается небольшое снижение, всего на 4%,

– рассказал диктатор.

В настоящее время в России действует временный запрет на экспорт бензина и авиационного топлива. Продолжается обсуждение и вопроса о полном запрете экспорта дизельного топлива.

Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, также есть на заправках. Нужную марку бензина сейчас не всегда можно найти,

– признал Путин.

Для решения проблем на рынке топлива глава Кремля предложил системные меры – наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен. В настоящее время россияне создали специальный штаб для круглосуточного мониторинга ситуации.

Напомним, 28 июня дроны Сил обороны Украины нанесли удары по Славянскому НПЗ на Кубани. В результате атаки произошёл пожар в районе резервуарного парка с нефтью, склада нефтепродуктов и установки первичной переработки.

Также повторному удару подвергся один из ключевых НПЗ в России – Ярославский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС".