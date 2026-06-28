Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно об атаке на объекты в России и ТОТ?

Украинские дроны успешно атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Операция была проведена в рамках 40-дневной кампании влияния на Россию, которая выполняется по заданию Президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что НПЗ "Славянский" (ООО "Славянск ЭКО"), расположен в городе Славянск-на-Кубани более чем в 300 километрах от государственной границы Украины. Предприятие является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов региона. Оно производит бензин, мазут, судно и другие нефтепродукты, а также обеспечивает их экспорт через порты Черного моря.

По информации СБУ, в результате удара украинских беспилотников зафиксировано возгорание в районе резервуарного парка с нефтью, товарного парка с нефтепродуктами и установки первичной переработки нефти.

Также во время ночной атаки повторный удар потерпел Ярославский нефтеперерабатывающий завод ("Славнефть-ЯНОС") в городе Ярославль. По данным, зафиксировано попадание и задымление на территории предприятия. Завод является одним из ключевых в России с проектной мощностью до 15 миллионов тонн нефти в год и производит горючее, в том числе для военной логистики.

Кроме того, поражен железнодорожный мост в районе Ичек на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Объект использовался русскими войсками для опрокидывания техники и обеспечения подразделений.

Также сообщается о поражении состава боеприпасов противника в районе Амвросиевки Донецкой области. Результаты этого удара уточняются.

Кроме того, в Генштабе уточнили последствия атаки предприятие в Волгограде. Известно, что зафиксировано попадание украинских ракет в три цеха промышленного комплекса "Титан-Баррикады". В результате удара возникли возгорания и частичные разрушения в двух цехах предприятия.

В Силах обороны отмечают, что все пораженные объекты имеют значение для военной инфраструктуры России, а подобные операции направлены на системное ослабление ее способности вести войну против Украины.