Про це повідомили у Службі безпеки України та Генштабі ЗСУ.

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Що відомо про атаку на об'єкти у Росії та на ТОТ?

Українські дрони успішно атакували Слов'янський нафтопереробний завод на Кубані. Операцію провели в межах 40-денної кампанії впливу на Росію, яка виконується за завданням Президента України Володимира Зеленського.

Відомо, що НПЗ "Слов'янський" (ТОВ "Слов'янськ ЕКО"), розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані більш ніж за 300 кілометрів від державного кордону України. Підприємство є одним із ключових нафтопереробних заводів регіону. Воно виробляє бензин, мазут, суднове паливо та інші нафтопродукти, а також забезпечує їхній експорт через порти Чорного моря.