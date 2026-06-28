У зверненні до українців президент підтвердив ураження двох НПЗ у Росії.

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Як Зеленський прокоментував нову атаку на Росію?

День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії,

– повідомив глава держави.

Він уточнив, що були уражені НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському регіоні та НПЗ у Ярославському регіоні. Перший завод розташований на відстані 300 кілометрів від лінії фронту, а другий – приблизно за 700 кілометрів від українського кордону.

Ми продовжуємо наші операції, які послаблюють можливості Росії вести цю війну. Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру,

– наголосив політик.

Зеленський зауважив, що Україна і надалі відповідатиме на російський терор і подякував воїнам за успішні результати.

Пожежі на НПЗ, що утворилися після влучань: дивіться відео

Нагадаємо, що уночі під атакою дронів був і окупований Крим. Там вибухи лунали у Севастополі, Сімферополі, Феодосії та Саках. В останньому місті удару зазнала місцева ТЕЦ. Там виникла пожежа.