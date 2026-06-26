Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

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Що сказав Зеленський про можливе закінчення війни?

За його словами, українська сторона передала відповідні сигнали всім сторонам, які потенційно можуть сприяти мирному процесу, включно з тими, кого він назвав "друзями Путіна". Президент наголосив, що можливість зустрічі існує, однак ключовою умовою є готовність Росії зробити реальний крок до припинення бойових дій.

Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру,

– заявив Зеленський.

Він також зазначив, що українські військові щодня демонструють ефективність на полі бою, зокрема завдяки ударам на різних дистанціях. За його словами, Україна продовжує реалізовувати як "далекобійні санкції", так і "санкції середньої дальності", завдаючи втрат російським силам у відповідь на війну.

Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну – війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити,

– наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна не є ініціатором війни та прагне її завершення, тоді як подальший розвиток подій залежить від рішень Москви.

Нагадаємо, у Кремлі заявили про нібито готовність до відновлення мирних переговорів щодо війни в Україні. Там також припустили, що Сполучені Штати можуть відіграти ключову роль як посередник. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що США мають вплив на Україну та ЄС, а тому можуть сприяти дипломатичному процесу.

Водночас Пєсков заявив, що Росія нібито відкрита до діалогу, але при цьому не вважає США повністю нейтральною стороною конфлікту. Конкретних умов або кроків для початку переговорів у Москві не озвучили.