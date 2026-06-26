Об этом Владимир Зеленский заявил в своём вечернем обращении.

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Что сказал Зеленский о возможном окончании войны?

По его словам, украинская сторона передала соответствующие сигналы всем сторонам, которые потенциально могут способствовать мирному процессу, включая тех, кого он назвал "друзьями Путина". Президент подчеркнул, что возможность встречи существует, однако ключевым условием является готовность России сделать реальный шаг к прекращению боевых действий.

Украина выдвинула предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Нужно, чтобы Россия сделала этот шаг к миру,

– заявил Зеленский.

Он также отметил, что украинские военные ежедневно демонстрируют эффективность на поле боя, в частности благодаря ударам на различных дистанциях. По его словам, Украина продолжает применять как "дальнобойные санкции", так и "санкции средней дальности", нанося потери российским войскам в ответ на войну.

Это наши справедливые ответы России за эту войну – войну, которую Россия начала и которую должна закончить,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не является инициатором войны и стремится к её завершению, тогда как дальнейшее развитие событий зависит от решений Москвы.

Напомним, в Кремле заявили о якобы готовности к возобновлению мирных переговоров по войне в Украине. Там также предположили, что Соединенные Штаты могут сыграть ключевую роль в качестве посредника. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что США имеют влияние на Украину и ЕС, а потому могут способствовать дипломатическому процессу.

В то же время Песков заявил, что Россия якобы открыта для диалога, но при этом не считает США полностью нейтральной стороной конфликта. Конкретных условий или шагов для начала переговоров в Москве не озвучили.