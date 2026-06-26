Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
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В Москве выразили готовность к мирному урегулированию войны в Украине. Кроме того, Песков прокомментировал посредническую роль США.
По его словам, в настоящее время США могут сыграть ключевую роль в мирном урегулировании войны в Украине благодаря своему влиянию на Киев и Европейский Союз. Также пресс-секретарь Кремля отметил стремление президента Дональда Трампа содействовать этому процессу.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Он уточнил, что не слышал заявлений Вашингтона об отказе от роли посредника, но заявил, что не считает США полностью нейтральной стороной в конфликте.
Песков при этом добавил, что Россия якобы остается открытой для переговоров и готова рассматривать посреднические инициативы.
Отметим, что заявления российской стороны о возобновлении дипломатического диалога начались после серии эффективных дальнобойных ударов Сил обороны Украины по объектам, расположенным глубоко в тылу противника.
Среди последних объектов, попавших под прицел украинских военных – химический завод "Азот" в Тульской области России. Местные власти сообщали о сбивании как минимум 73 дронов. При этом жители региона слышали значительное количество взрывов, которые не утихали в течение нескольких часов.
26 июня стало известно об успешной операции СБУ в оккупированном Крыму, в ходе которой были поражены два российских судна военного обеспечения проекта 15310 "Волга" и "Вятка", грузопассажирский паром "Петропавловск", готовность которого составляла 96%, а также средства ПВО.