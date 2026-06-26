Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

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В Москве выразили готовность к мирному урегулированию войны в Украине. Кроме того, Песков прокомментировал посредническую роль США.

По его словам, в настоящее время США могут сыграть ключевую роль в мирном урегулировании войны в Украине благодаря своему влиянию на Киев и Европейский Союз. Также пресс-секретарь Кремля отметил стремление президента Дональда Трампа содействовать этому процессу.

Он уточнил, что не слышал заявлений Вашингтона об отказе от роли посредника, но заявил, что не считает США полностью нейтральной стороной в конфликте.

Песков при этом добавил, что Россия якобы остается открытой для переговоров и готова рассматривать посреднические инициативы.

Отметим, что заявления российской стороны о возобновлении дипломатического диалога начались после серии эффективных дальнобойных ударов Сил обороны Украины по объектам, расположенным глубоко в тылу противника.

Среди последних объектов, попавших под прицел украинских военных – химический завод "Азот" в Тульской области России. Местные власти сообщали о сбивании как минимум 73 дронов. При этом жители региона слышали значительное количество взрывов, которые не утихали в течение нескольких часов.

26 июня стало известно об успешной операции СБУ в оккупированном Крыму, в ходе которой были поражены два российских судна военного обеспечения проекта 15310 "Волга" и "Вятка", грузопассажирский паром "Петропавловск", готовность которого составляла 96%, а также средства ПВО.