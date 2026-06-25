Об этом Квасьневский заявил в ходе YES Dinner Discussion, которая состоялась в Гданьске накануне Конференции по восстановлению Украины.

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Что говорит Квасьневский о мире?

По его словам, потенциальное перемирие может наступить уже в ближайшие месяцы.

Сейчас мы видим не тишину перед бурей, а бурю перед тишиной,

– отметил Квасьневский.

Он подчеркнул, что удары украинских беспилотников по российским городам, в частности по Москве и Санкт-Петербургу, существенно изменили восприятие войны внутри России. По его словам, жители крупных городов России начали осознавать, что война больше не является чем-то отдаленным и может напрямую влиять на их жизнь.

Квасневский считает, что в случае даже временного прекращения огня Кремль может использовать этот период для перегруппировки сил, наращивания производства вооружений и подготовки дополнительных ресурсов, в частности иностранных воинских подразделений.

В то же время он подчеркнул, что Украина и ее союзники должны заранее готовиться к любому сценарию. Речь идет о разработке проектов восстановления, инвестиций и гарантий безопасности, которые должны быть запущены сразу после возможного прекращения боевых действий.

Если наступит прекращение огня, мы не сможем сказать: "Хорошо, теперь начнём готовиться". Будет уже слишком поздно,

– подчеркнул экс-президент Польши.

Отдельно Квасьневский подчеркнул, что в случае перемирия Украина должна получить четкие гарантии безопасности и перспективу интеграции в Европейский Союз как ключевой элемент долгосрочной стабильности.

Что говорят о мире и переговорах в России?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы готова возобновить переговоры с Украиной. По его словам, российская сторона предлагает вернуться к обсуждению вопросов с того этапа, на котором они были остановлены в ходе предыдущих раундов.

Лавров утверждает, что Россия готова продолжить диалог с Украиной без изменения уже обсужденных позиций. Он отметил, что речь идет о возобновлении процесса с той точки, на которой стороны ранее остановились.

В то же время российский министр высказался по поводу предыдущих международных контактов, в частности переговоров с участием США. Он выразил сомнение в том, что такие встречи могли быть лишь попыткой выиграть время для дальнейшего укрепления Украины.

В Кремле традиционно не уточняют, на каких именно условиях Россия якобы готова к возобновлению диалога. Украинская сторона ранее подчеркивала, что любые переговоры возможны только при условии полного вывода российских войск и уважения территориальной целостности Украины.