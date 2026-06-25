Про це Квасневський заявив під час YES Dinner Discussion, яка відбулася у Гданську напередодні Конференції з відновлення України.

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Що каже Квасневський про мир?

За його словами, потенційне перемир’я може наблизитися вже найближчими місяцями.

Зараз ми бачимо не тишу перед бурею, а бурю перед тишею,

– зазначив Квасневський.

Він підкреслив, що удари українських безпілотників по російських містах, зокрема Москві та Санкт-Петербургу, суттєво змінили сприйняття війни всередині Росії. За його словами, мешканці великих міст Росії почали усвідомлювати, що війна більше не є віддаленою і може безпосередньо впливати на їхнє життя.

Квасневський вважає, що у разі навіть тимчасового припинення вогню Кремль може використати цей період для перегрупування сил, нарощування виробництва озброєнь і підготовки додаткових ресурсів, зокрема іноземних військових підрозділів.

Водночас він наголосив, що Україна та її союзники мають заздалегідь готуватися до будь-якого сценарію. Йдеться про розробку проєктів відбудови, інвестицій та гарантій безпеки, які мають бути запущені одразу після можливого припинення бойових дій.

Якщо припинення вогню настане, ми не зможемо сказати: "Добре, тепер почнемо готуватися". Буде вже надто пізно,

– наголосив експрезидент Польщі.

Окремо Квасневський підкреслив, що у випадку перемир’я Україна повинна отримати чіткі гарантії безпеки та перспективу інтеграції до Європейського Союзу як ключовий елемент довгострокової стабільності.

Що кажуть про мир та переговори на Росії?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова відновити переговори з Україною. За його словами, російська сторона пропонує повернутися до обговорення питань із того етапу, на якому вони були зупинені під час попередніх раундів.

Лавров стверджує, що Росія готова продовжити діалог з Україною без зміни вже обговорених позицій. Він зазначив, що йдеться про відновлення процесу з точки, де сторони раніше зупинилися.

Водночас російський міністр зробив заяву щодо попередніх міжнародних контактів, зокрема переговорів за участі США. Він висловив сумнів щодо того, що такі зустрічі могли бути лише спробою виграти час для подальшого посилення України.

У Кремлі традиційно не уточнюють, на яких саме умовах Росія нібито готова до відновлення діалогу. Українська сторона раніше наголошувала, що будь-які переговори можливі лише за умови повного виведення російських військ та поваги до територіальної цілісності України.