Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко розповів 24 Каналу, що Сили безпеки та оборони постійно проводять системну роботу проти російських засобів ППО. Саме це робить можливим масовані та ефективні удари.

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Як Україна навчилася проривати ворожу ППО?

Спершу можемо згадати про окупований Крим, коли ми методично знищували російські зенітно-ракетні комплекси й не тільки. З іншого боку, така сама робота ведеться і на інших напрямках, зокрема на Брянщині та в інших областях Росії.

Повірте, дуже багато стратегічно важливих зенітних ракетних комплексів і навіть системи протиракетної оборони були уражені або знищені. Це навіть не потрапляло у згадки ані Генерального штабу, ані в новини,

– додав Стерненко.

Це та робота, якої не видно, але яка здійснюється кожен день для того, щоб послабити російську ППО, створити більше повітряних коридорів для "діпстрайків". Саме така робота зробила можливими наші атаки на Москву.

Стерненко про атаки по Росії: дивіться відео

"Якщо загалом говорити про російську систему ППО не на фронті, а в тилу, то вона фрагментована. Наразі найсильніша протиповітряна оборона є навколо Москви й біля Кримського мосту. Була ще біля резиденції Путіна на Валдаї, але я бачив інформацію, що, можливо, цю резиденцію зруйнували. Подивимося", – зауважив радник міністра оборони.

Варто розуміти, що Росія дуже велика, в неї занадто мало комплексів і ще менше ракет до ЗРК, щоб прикривати всю територію. Тому, де б росіяни не ставили свої "Панцирі" С-300, С-400 – вони все одно пропускатимуть наші удари. У цьому немає сумнівів.

Завдяки масовості застосування засобів Україна ефективно прориває протиповітряну оборону противника. І далі ця тенденція тільки наростатиме,

– підкреслив Сергій Стерненко.

Важливо, що з нашого боку ситуація була б дзеркальною. Тобто противник міг завдавати нам значно більшої шкоди. якби не робота українських дронів-перехоплювачів, удари по Росії, вчасно ухвалені рішення. Все це у комплексі допомагає нам продовжувати успішно протистояти ворогу.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня під масованим ударом була Тульська область Росії. Там вдалося уразити хімічний завод "Азот". Це підтвердив російський губернатор. Як відомо, підприємство є найбільшим виробником аміаку та азотних добрив.