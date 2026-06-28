Про це повідомляє Генштаб ЗСУ та Exilenova+.

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Що відомо про атаку на "Титан-Барикади"?

28 червня у Генштабі повідомили, що підтверджено влучання українських ракет в 3 цехи промислового комплексу "Титан-Барикади" у Волгограді. Було займання та часткове руйнування в двох цехах.

Руйнування на "Титан-Барикади" / Фото Exilenova+

Відомо, що удар зруйнував корпус механоскладального підрозділу №38. Там відбувався головний масив робіт, зокрема збірка окремих механічних блоків.

Тепер він може тимчасово призупинити повноцінне функціонування.

На території цеху були крани, станки та інше обладнання виробництва пускових установок для стратегічних ракетних комплексів. Також на деяких кадрах підприємства з'являються верстати японської компанії Fanuc, виробника ЧПК і систем промислової автоматизації.

Довідково. "Титан-Барикади" – стратегічно важливе підприємство оборонно-промислового комплексу Росії. Воно входить до держкорпорації "Роскосмос". Це одне із небагатьох підприємств, які забезпечують повний цикл озброєння: від проєктування та науково-дослідних робіт до великосерійного виробництва.



Там виготовляють компоненти ракетних комплексів "Орешник", "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Ярс". Також завод спеціалізується на виробництві артилерійських стволів великого калібру, зокрема 152-мм для гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С".



Об'єкт розташований за 400 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташований завод "Титан-Барикади": дивіться на карті

До слова, у ніч на 28 червня підрозділи Сил спеціальних операцій України уразили Ярославський нафтопереробний завод, який входить до числа найбільших у Росії. Зафіксовано задимленням на території підприємства.

Також горів НПЗ "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Виникла пожежа.