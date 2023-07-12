Перерахунок пенсій у липні: хто з українців отримав солідні надбавки

У липні для пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними законами, проіндексували виплати. Це було зроблено автоматично.

Кому проіндексували виплати у липні

Першого липня для колишніх працівників наступних професій проіндексували виплати на 19,7%:

Читайте також Раніше виплати підвищували двічі на рік: що буде зараз з мінімальною пенсією

держслужбовці;

працівники органів місцевого самоврядування;

народні депутати;

науковці.

Загалом індексація торкнулася 19 419 пенсіонерів. У середньому виплати зросли на майже 1 021 гривню, а загалом ситуація з доплатами така:

16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;

за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні; 659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;

за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні; 1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;

за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні; 197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.

Хто може отримувати дві виплати одразу

Журналісти більше не виходять на пенсію за спеціальним законом, тому індексація виплат для них відбувається за загальними правилами.

Українці, яким до 18 років встановили інвалідність, можуть отримувати соціальну допомогу та пенсію за втратою годувальника, якщо мають на це право. Нагадаємо соціальна допомога виглядає наступним чином:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2 093 гривні);

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 674,40 гривні);

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 255,80 гривні);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 465,10 гривні).

Цей процес регулюється Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".