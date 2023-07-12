Кому проиндексировали выплаты в июле
Первого июля для бывших работников следующих профессий проиндексировали выплаты на 19,7%:
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- госслужащие;
- работники органов местного самоуправления;
- народные депутаты;
- ученые.
В целом индексация затронула 19 419 пенсионеров. В среднем выплаты выросли почти на 1 021 гривну, а в целом ситуация с доплатами такова:
- 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
- 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
- 1 574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" – на 634,89 гривны;
- 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.
Кто может получать две выплаты сразу
Украинцы, которым до 18 лет установили инвалидность, могут получать социальную помощь и пенсию по потере кормильца, если имеют на это право. Напомним, социальная помощь выглядит следующим образом:
- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 гривны);
- лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 674,40 гривны);
- лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 255,80 гривны);
- на детей с инвалидностью до 18 лет — 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 465,10 гривны).