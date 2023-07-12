Кому проиндексировали выплаты в июле

Первого июля для бывших работников следующих профессий проиндексировали выплаты на 19,7%:

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госслужащие;

работники органов местного самоуправления;

народные депутаты;

ученые.

В целом индексация затронула 19 419 пенсионеров. В среднем выплаты выросли почти на 1 021 гривну, а в целом ситуация с доплатами такова:

16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;

по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны; 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;

по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны; 1 574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" – на 634,89 гривны;

по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" – на 634,89 гривны; 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.

Напомним! Журналисты больше не выходят на пенсию по специальному закону, поэтому индексация выплат для них происходит по общим правилам.

Кто может получать две выплаты сразу

Украинцы, которым до 18 лет установили инвалидность, могут получать социальную помощь и пенсию по потере кормильца, если имеют на это право. Напомним, социальная помощь выглядит следующим образом:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 гривны);

лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 674,40 гривны);

лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 255,80 гривны);

на детей с инвалидностью до 18 лет — 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 465,10 гривны).

Обратите внимание! Этот процесс регулируется Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".