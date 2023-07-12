Кому проиндексировали выплаты в июле

Первого июля для бывших работников следующих профессий проиндексировали выплаты на 19,7%:

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  • госслужащие;
  • работники органов местного самоуправления;
  • народные депутаты;
  • ученые.

В целом индексация затронула 19 419 пенсионеров. В среднем выплаты выросли почти на 1 021 гривну, а в целом ситуация с доплатами такова:

  • 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
  • 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
  • 1 574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" – на 634,89 гривны;
  • 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.

Кто может получать две выплаты сразу

Украинцы, которым до 18 лет установили инвалидность, могут получать социальную помощь и пенсию по потере кормильца, если имеют на это право. Напомним, социальная помощь выглядит следующим образом:

  • лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 гривны);
  • лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 674,40 гривны);
  • лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 255,80 гривны);
  • на детей с инвалидностью до 18 лет — 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 465,10 гривны).