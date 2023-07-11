Кто может получать две выплаты сразу

Законодательством предусмотрено, что люди, получающие социальную помощь по инвалидности с детства, могут получать пенсию из-за потери кормильца, если они имеют на это право.

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Напомним! Этот процесс регулируется Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Размер социальной помощи по инвалидности составляет:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 гривен);

лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 674,40 гривны);

лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 255,80 гривны);

на детей с инвалидностью до 18 лет — 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 465,10 гривны).

Могут ли украинцы изменить вид своей пенсии

Если пенсионеры имеют право сразу на несколько выплат, им назначают одну по их выбору.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" человеку, имеющему одновременно право на различные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов пенсии по его выбору,

– отметили в ПФУ.

Чтобы точно узнать целесообразность перехода, следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ. Однако если ваша пенсия по возрасту меньше чем по инвалидности – вы можете перейти на вторую.