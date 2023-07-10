Может ли человек перейти с одной пенсии на другую

В ПФУ рассказали, что пенсионеры, имеющие право сразу на несколько видов пенсий (по возрасту, инвалидности, потере кормильца и т.п.), могут получать только одну из них по выбору.

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В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» человеку, который имеет одновременно право на различные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов пенсии по его выбору,

– отметили в ПФУ.

Например, если размер пенсии по потере кормильца выше размера выплат по возрасту, лицо может перейти на первую.

Чтобы точно узнать целесообразность перехода, следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

Власти предлагают расширить список причин лишения пенсии

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №9453, где предлагается расширить список оснований для выплаты пенсий. В частности, предлагается прекратить выплаты пенсионерам по следующим причинам:

временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;

если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;

если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно ЗУ "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

если пенсию не получали в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством.

Также предложено восстановить условия идентификации ВПЛ на общих основаниях. Напомним, что это можно сделать двумя способами: